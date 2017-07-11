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Джокович снялся с четвертьфинального матча Уимблдона

12.07.2017 21:07 — Разное | Tut.by  
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Сербский теннисист Новак Джокович снялся с четвертьфинального матча Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Джокович отказался от продолжения борьбы во втором сете при счете 7:6, 2:0 в пользу Бердыха. Причина подобного решения второго номера посева неясна. В начале второго сета он брал медицинский тайм-аут.

30-летний Джокович занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 12 побед на турнирах серии «Большого шлема».

Ранее 12 июля первая ракетка мира Энди Маррей завершил борьбу на Уимблдоне. В четвертьфинале он уступил американцу Сэму Куэрри в пяти сетах — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.

 
 
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Сербский теннисист Новак Джокович снялся с четвертьфинального матча Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом.

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