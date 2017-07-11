



Быстрее белоруса, победившего на третьем этапе гонки, были только три камазовских гонщика, в том числе лидер этапа Дмитрий Сотников, который опередил белорусов на 16 минут.

Об этом сообщили БЕЛТА в белорусской команде.

Лучшее время среди мазовских пилотов показал Сергей Вязович, который финишировал четвертым, - 4 часа 48 мин. Пятый спецучасток хотя и оказался продолжительным (более 484 км), но состоял в основном из скоростных трасс: жесткой грунтовки с каменистыми и гравийными отрезками.

Быстрее белоруса, победившего на третьем этапе гонки, были только три камазовских гонщика: лидер этапа Дмитрий Сотников, который опередил белорусов на 16 мин., Антон Шибалов и Эдуард Николаев. МАЗ Алексея Вишневского прошел этап на шестой позиции. Его время - 5 часов 2 мин., а гандикап - около 30 мин. В генеральной классификации он находится на 11-м месте и отстает от российского экипажа на 7 часов 13 мин. Седьмым преодолел спецучасток Александр Василевский, потратив 5 часов 5 мин. - почти на 33 мин. больше, чем победитель этапа. В генеральной квалификации белорусский экипаж поднялся на седьмое место, проигрывая лидеру гонки 2 часа 29 мин.

На шестом этапе гонщиков ожидает спецучасток протяженностью 388 км. По маршруту экипажам предстоит часто менять направление, а под конец объезжать многочисленные ловушки, которых можно будет избежать при грамотной навигации. Ралли-рейд "Шелковый путь-2017" проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному "Дакару".