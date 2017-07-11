Футбольный клуб «Динамо-Брест» организует трансляцию матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Альтаха» на большом светодиодном экране возле кинотеатра «Беларусь».



Фото: Прессбол

Игра пройдет в четверг, 13 июля, на стадионе «Кэшпоин-Арена». Начало в 19.30 по белорусскому времени.

Ранее в центре города были показаны товарищеский матч против «Эрцгебирге» и финал Кубка Беларуси против «Шахтера».