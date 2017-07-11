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Матч с "Альтахом" будет показан на большом экране в центре Бреста
Футбольный клуб «Динамо-Брест» организует трансляцию матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Альтаха» на большом светодиодном экране возле кинотеатра «Беларусь».
Игра пройдет в четверг, 13 июля, на стадионе «Кэшпоин-Арена». Начало в 19.30 по белорусскому времени.
Ранее в центре города были показаны товарищеский матч против «Эрцгебирге» и финал Кубка Беларуси против «Шахтера».
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" организует трансляцию матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского "Альтаха" на большом светодиодном...
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