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Белорусские баскетболистки вышли в плей-офф молодежного чемпионата Европы

12.07.2017 23:26 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) досрочно обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы дивизиона «В», который проходит в израильском Эйлате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предпоследнем поединке предварительного этапа команда Ольги Подобед обыграла сверстниц из Великобритании со счетом 70:58 (19:14, 15:19, 16:10, 20:15). Это четвертая подряд виктория белорусок в группе «В», и они за тур до окончания первой части турнира обеспечили себе место в полуфинале.

В предыдущих матчах белорусская «молодежка» обыграла команды Румынии (70:68), Хорватии (79:72) и Ирландии (68:42).

Заключительную встречу стартового этапа сборная Беларуси проведет 13 июля против команды Израиля.

В полуфинал выходят по две лучшие команды из двух предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера, которые определятся 16 июля.

 
 
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) досрочно обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата Европы дивизиона "В", который проходит в израильском Эйлате.

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