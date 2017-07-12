На проспекте Машерова существенно меняется организация движения

В Минске на проспекте Машерова на участке от улицы Куйбышева до улицы Даумана изменят организацию дорожного движения. Схема движения изменится до 14 июля. В Минской ГАИ уверены, что так увеличится пропускная способность дороги, повысится безопасность.

В ближайшее время на этом участке внедрят следующие мероприятия по изменению организации дорожного движения:

— на проспекте Машерова от улицы Даумана до улицы Кропоткина появится новая горизонтальная дорожная разметка;

— на светофорном объекте «проспект Машерова — улица Богдановича» демонтируют дополнительные стрелки «налево» на улице Богдановича с обеих сторон, изменят график режима работы светофорного объекта, организуют альтернативные развороты на проспекте Машерова, нанесут соответствующую горизонтальную дорожную разметку, демонтируют и установят соответствующие дорожные знаки;

— на светофорном объекте «проспект Машерова — военный госпиталь» будет демонтировано вызывное пешеходное табло без изменения графика режима работы светофорного объекта;

— на светофорном объекте «проспект Машерова — улица Куйбышева» будет запрещен поворот налево с проспекта Машерова на улицу Куйбышева со стороны улицы Красной, изменен график режима работы светофорного объекта, организован альтернативный разворот на проспекте Машерова возле военного госпиталя, нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки.