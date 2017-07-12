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На проспекте Машерова существенно меняется организация движения

12.07.2017 22:19 — Разное | Tut.by  
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В Минске на проспекте Машерова на участке от улицы Куйбышева до улицы Даумана изменят организацию дорожного движения. Схема движения изменится до 14 июля. В Минской ГАИ уверены, что так увеличится пропускная способность дороги, повысится безопасность.

В ближайшее время на этом участке внедрят следующие мероприятия по изменению организации дорожного движения:

— на проспекте Машерова от улицы Даумана до улицы Кропоткина появится новая горизонтальная дорожная разметка;

— на светофорном объекте «проспект Машерова — улица Богдановича» демонтируют дополнительные стрелки «налево» на улице Богдановича с обеих сторон, изменят график режима работы светофорного объекта, организуют альтернативные развороты на проспекте Машерова, нанесут соответствующую горизонтальную дорожную разметку, демонтируют и установят соответствующие дорожные знаки;

— на светофорном объекте «проспект Машерова — военный госпиталь» будет демонтировано вызывное пешеходное табло без изменения графика режима работы светофорного объекта;

— на светофорном объекте «проспект Машерова — улица Куйбышева» будет запрещен поворот налево с проспекта Машерова на улицу Куйбышева со стороны улицы Красной, изменен график режима работы светофорного объекта, организован альтернативный разворот на проспекте Машерова возле военного госпиталя, нанесена соответствующая горизонтальная дорожная разметка, демонтированы и установлены соответствующие дорожные знаки.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению ГАИ, такие меры позволят увеличить пропускную способность первого транспортного кольца и увеличить скорость движения транспортного потока.

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