|
В Беларуси 12 июля начался прием документов в вузы
На бюджетную форму обучения можно будет подавать документы до 17 июля, на платное обучение – до 4 августа (в большинстве вузов).
Документы можно подавать только в одно высшее учебное заведение, а при необходимости – перенести их в другой вуз.
За подачей документов в большинстве вузов страны можно будет наблюдать в интернете на сайтах этих вузов.
Выпускники педагогических классов должны подать документы до 14 июля, так как они будут походить собеседование.
В списке документов, необходимых для подачи в вуз:
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На бюджетную форму обучения можно будет подавать документы до 17 июля, на платное обучение – до 4 августа (в большинстве вузов).
|
Архив (Разное)
Комментарии