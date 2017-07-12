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В Беларуси 12 июля начался прием документов в вузы

12.07.2017 18:57 — Разное | БДГ  
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На бюджетную форму обучения можно будет подавать документы до 17 июля, на платное обучение – до 4 августа (в большинстве вузов).

Документы можно подавать только в одно высшее учебное заведение, а при необходимости – перенести их в другой вуз.

За подачей документов в большинстве вузов страны можно будет наблюдать в интернете на сайтах этих вузов.

Выпускники педагогических классов должны подать документы до 14 июля, так как они будут походить собеседование.

В списке документов, необходимых для подачи в вуз:

  • Удостоверение личности (паспорт)
  • Результаты ЦТ
  • Аттестат об окончании школы
  • Медицинскую справку
  • Фотографии
  • Документ о наличии льгот (если они есть)
  • Заявление о принятии в вуз.

По информации sputnik.by, стоимость платного обучения увеличилась примерно на 200 рублей.

 
 
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На бюджетную форму обучения можно будет подавать документы до 17 июля, на платное обучение – до 4 августа (в большинстве вузов).

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