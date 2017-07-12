В Беларуси 12 июля начался прием документов в вузы

На бюджетную форму обучения можно будет подавать документы до 17 июля, на платное обучение – до 4 августа (в большинстве вузов).

Документы можно подавать только в одно высшее учебное заведение, а при необходимости – перенести их в другой вуз.

За подачей документов в большинстве вузов страны можно будет наблюдать в интернете на сайтах этих вузов.

Выпускники педагогических классов должны подать документы до 14 июля, так как они будут походить собеседование.

В списке документов, необходимых для подачи в вуз:

Удостоверение личности (паспорт)

Результаты ЦТ

Аттестат об окончании школы

Медицинскую справку

Фотографии

Документ о наличии льгот (если они есть)

Заявление о принятии в вуз.