Хозяева кошки сделали из нее "гламурную леди", надев на нее очки и повязав розовую ленточку. Пользователи интернета сразу окрестили ее "Коко Шанель" из-за оригинального внешнего вида.

Однако некоторые отметили: судя по тому, что на фоне слышны голоса птиц, кошка не злится, а своим мяуканьем пытается инстинктивно приманить пернатых.