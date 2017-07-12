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"Где официант": гламурная кошка, нежась на солнце, "показала клыки"
12.07.2017 23:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Хозяева кошки сделали из нее "гламурную леди", надев на нее очки и повязав розовую ленточку. Пользователи интернета сразу окрестили ее "Коко Шанель" из-за оригинального внешнего вида.
Однако некоторые отметили: судя по тому, что на фоне слышны голоса птиц, кошка не злится, а своим мяуканьем пытается инстинктивно приманить пернатых.
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Трехлетняя персидская кошка по кличке Принцесса Оян, устроившись на траве, начала мяукать. Смотрите на видео, как кошка показывает свой характер.
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