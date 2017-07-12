Рыбалку на Западной Двине возле Витебской ГЭС запретили до 2019 года

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Рыбная ловля возле Витебской гидроэлектростанции на реке Западная Двина запрещена до 2019 года, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.



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Соответствующее решение содержится в постановлении №22 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, принятом 22 июня текущего года.

"Установлен запрет на любительское рыболовство на участке реки Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что запрет будет действовать до 9 апреля 2019 года.

Данное постановление было принято Минприроды для сохранения аборигенных видов рыбы, которая скапливается перед плотиной Витебской ГЭС, чем пользуются рыбаки, вылавливая ее в больших количествах.