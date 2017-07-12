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Дорога, на которой в промоину провалился Volvo, закрыта для движения
12.07.2017 20:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл – Sputnik. Автомобильная дорога в Волковысском районе, на которой в промоину провалилась машина Volvo, закрыта для движения авто, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: МЧС Беларуси
ДТП произошло накануне во время сильного дождя на дороге, соединяющей населенных пункты Новое Село и Ендриховцы: легковой автомобиль провалился в яму, образовавшуюся из-за размытия полотна.
"Дорога на время восстановления закрыта для движения транспорта", – сказали в ГАИ.
Как ранее сообщал Sputnik, за рулем Volvo находился 26-летний водитель, он не пострадал, так как ехал с небольшой скоростью из-за плохой видимости во время ливня.
Доставали машину с помощью крана, который предоставило одно из местных предприятий.
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Водитель в ДТП не пострадал, так как двигался с небольшой скоростью из-за плохой видимости во время ливня.
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