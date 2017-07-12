Главный тренер БАТЭ: Не на такой результат мы рассчитывали

Главный тренер борисовского БАТЭ Александр Ермакович рассказал, почему команде не удалось добиться желанного результата в стартовой игре с «Алашкертом» (1:1).



Александр Ермакович. Фото: Прессбол

­­— Не на такой результат мы рассчитывали. Мы провели два разных по игре тайма. В принципе, в первой половине все шло, как и планировали. Мы забили, но, к сожалению, не все возможности удалось реализовать. Во втором тайме было слишком много брака, а замены никак не усилили игру команды. Получается, загнали себя в такую неловкую ситуацию. Но есть ответная игра, чтобы исправиться.

Главком борисовчан сдержанно отозвался об игре новичка Станислава Драгуна, хотя и отметил, что экс-капитан минского «Динамо» провел неплохой первый тайм.

— Тяжело говорить об игре одного конкретного спортсмена, потому что во второй половине вся команда выглядела блекло. Вообще, тот сценарий игры, который мы планировали в первом тайме, мы воспроизвели, но во втором тайме часто теряли мяч и получили такой итог.

Результат игры с «Алашкертом» нас не удивил, гости показали именно то, что мы ожидали от них увидеть. Плюс замены Сигневича и Иванича не были незапланированы. Они попросили убрать их с игры. Думали, что Туоминен за счет своих скоростных данных и техники будет лучше цепляться за мяч, но не угадали с этой заменой. К Березкину меньше всего претензий, я бы не сказал, что он не попал в игру.

В конце поединка болельщики БАТЭ криками и свисотом провожали команду в подтрибунное помещение.

— Это вполне понятная реакция зрителей, скажем так, к этому я отношусь с пониманием. Думаю, что в ответном матче мы сможем провести два тайма так же, как первый в Борисове. После автогола мы начали упрощать игру, устроили навал на ворота «Алашкерта», но численного преимущества он нам не принес.

Титульное фото: fcbate.by