В связи с проведением репетиций и мероприятий в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске ограничат движение всех видов транспорта.

13 июля с 12.30 до 13.00 нельзя будет проехать по улице Ленина — на участке от проспекта Фрунзе до пересечения с Московским проспектом; 15 июля с 11.20 до 12.00 по улице Шубина, с 12.00 до 13.00 по улице Ленина — на участке от проспекта Фрунзе до пересечения с Московским проспектом; 16 июля с 10.00 до 10.30 и 17 июля с 19.00 до 19.30 по площади Победы — на участке между улицами Калинина, Жесткова и Московским проспектом.

Движение индивидуального и общественного транспорта в это время будет организовано по объездным маршрутам.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центральную часть города во время проведения там праздничных мероприятий, а также быть предельно внимательными и готовыми к тому, чтобы пропустить спецавтотранспорт. Неукоснительно соблюдать указания временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.