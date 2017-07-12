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В центре Витебска в дни "Славянского базара" ограничат движение всех видов транспорта

13.07.2017 07:28 — Разное | Tut.by  
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В связи с проведением репетиций и мероприятий в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске ограничат движение всех видов транспорта.

13 июля с 12.30 до 13.00 нельзя будет проехать по улице Ленина — на участке от проспекта Фрунзе до пересечения с Московским проспектом; 15 июля с 11.20 до 12.00 по улице Шубина, с 12.00 до 13.00 по улице Ленина — на участке от проспекта Фрунзе до пересечения с Московским проспектом; 16 июля с 10.00 до 10.30 и 17 июля с 19.00 до 19.30 по площади Победы — на участке между улицами Калинина, Жесткова и Московским проспектом.

Движение индивидуального и общественного транспорта в это время будет организовано по объездным маршрутам.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центральную часть города во время проведения там праздничных мероприятий, а также быть предельно внимательными и готовыми к тому, чтобы пропустить спецавтотранспорт. Неукоснительно соблюдать указания временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от движения через центральную часть города во время проведения там праздничных мероприятий.

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