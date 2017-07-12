Защитник БАТЭ Максим Жавнерчик рассказал о важности присутствия на поле игрока такого калибра, как Виталий Родионов, который отбывает 4-матчевую дисквалификацию, а также о том, почему не стоит искать оправданий неудачному результату в поединке с армянским «Алашкертом» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.



Максим Жавнерчик. Фото: fcbate.by

— Стадион скандировал «Уходи». Как к этому отнесся?

— А мне показалось, что кричали «Мудаки». «Уходи» — это тренеру?

— Наверное.

— Это не один человек кричал?

— Много.

— Я такого не слышал. Но тренер отвечает за результат. В любом случае, если будет провалена еврокампания, то нужно или футболистов разгонять, или тренеров. Другого варианта нет. Это будет правильным решением.

Два года подряд БАТЭ попадает соперник, который мы не имеем права не проходить. Здесь никаких оправданий быть не должно. В команде много новичков, которые, видимо, не понимают значимости подобных матчей. Главное, чтобы не было поздно.

Говорить так банально, но скажу, что мы разочарованы. Мы не изменим прошлое. В ответной игре нужно забивать. Все видели, что у нас было преимущество. Можно было решать все в первом тайме. Но потом начали пытаться ускорять игру, стали неправильно действовать. Реализуй то, что мы были должны, — счет был бы иной. Но что тут уже рассказывать? Ай… Мы сами влезли в эту кашу. Еще есть 90 минут в гостях. Будет непросто. Мы играем не только за клуб, но и за Беларусь. Надеюсь, все это понимают.

— Ответная игра — матч жизни для тренеров и футболистов?

— Да! Если мы не пройдем «Алашкерт», нужно разгонять многих. Одному богу известно, что будет в Ереване. В футболе так бывает: при хорошей игре ты не всегда выигрываешь. Нужно больше моментов создавать. В товарищеской игре с «Жальгирисом» в первом тайме был рисунок игры, мы создавали моменты, но забили всего гол.

Прекрасно понимаю болельщиков, журналистов, родственников. Все хотят, чтобы БАТЭ играл в евроосени, приезжали топовые команды. Но, блин, все научились играть в футбол. «Жальгирис» победил сегодня «Лудогорец». Я не прикрываюсь этим.

Создавая моменты, не всегда побеждаешь. Достаточно в одном эпизоде дать слабину. Все. Этих пяти минут хватает для пропущенного гола. В прошлом году «Уфа» Гончаренко так играла: один удар — победа. А их соперники по семь-восемь моментов имели. Вот перед кем им оправдываться? Как? Ребята, это футбол. Никакого оправдания. Не знаю, кому-то понравилась игра сегодняшняя?

— В ответной игре вы с первых минут полезете на ворота соперника?

— Полезть можно так, что потом получим еще. Я не тренер. Нужно рассчитать 90 минут так, чтобы хватило сил. Нужно реализовать свои моменты — они будут точно.

— Отсутствие Родионова сильно сказывается на действиях команды?

— Виталик в свои 33 выглядит здорово. Опыт не купишь и не пропьешь. Родионов в любом состоянии принес бы пользу.

На замену по ходу матча с «Алашкертом» вышел молодой Туоминен. Человек, наверное, в подобных матчах участия еще не принимал. Но если ему дали шанс, то он должен грызть землю. Как по-другому? Не всем дается подобный шанс. Многие известные футболисты не играли в Лиге чемпионов.

Считаю, что многие игроки БАТЭ сыграли не в свою силу. Не знаю, с чем это связано. Ссылаться на погоду, комаров не хочется. Мы сами сделали то, что сделали.