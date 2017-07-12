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Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

13.07.2017 07:35 — Разное | Tut.by  
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Информация появилась на сайте издания.

Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Список возглавил клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас Ковбойс», его стоимость оценивается в 4,2 миллиарда долларов. Второе место занял клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкиc», чья стоимость оценивается в 3,7 миллиарда долларов. На третьей позиции расположился английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (3,69 миллиарда долларов).

Мадридский «Реал» опустился со второго места на пятое. Стоимость королевского клуба составляет 3,58 миллиарда долларов. Всего в топ-50 входит 7 европейских футбольных команд, 7 команд Национальной баскетбольной ассоциации, 8 бейсбольных клубов MLB и 29 команд НФЛ. В список попал 51 клуб вместо 50 из-за того, что «Нью-Орлеан Сейнтс» и «Лос-Анджелес Эйнджелс» поделили последнюю сточку (оба стоят по 1,75 миллиарда долларов).

Forbes проводил исследование среди футбольных клубов, а также команд НФЛ, НБА, MLB, Национальной хоккейной лиги, «Формулы-1» и Nascar. Представители трех последних организаций не вошли в топ-50.

 
 
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

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