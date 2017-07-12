Первый тест новой Mazda CX-5. Сборка - российская, характер - японский

В Минске показали новое поколение Mazda CX-5. Официально, но без лишней помпы, несмотря на то, что на модель возлагают большие надежды. И это неудивительно, потому что рынком правят кроссоверы, и Mazda CX-5 в своей нынешней версии готова дать бой не только японским и корейским конкурентам, но и немецким, о чем раньше даже боялись говорить.





Комплектации? Есть все!

Mazda CX-5 производится методом крупноузловой сборки на заводе во Владивостоке. Но это не делает машину менее японской. Потому что руки российских рабочих лишь собирают кроссовер из готовых машинокомплектов. Никакой локализации по сути вообще нет. Поэтому покупателям с чистой совестью говорят, что автомобиль — японский. Со всеми вытекающими легендами о надежности.

Как признались представители дилера, Mazda CX-5 сильно выросла. Не в размерах, а в ощущениях. Слово «премиальный» стараются не употреблять, но по сути автомобиль стремится как раз в этот сегмент, сохраняя адекватную цену.

Гамма двигателей Mazda CX-5 ограничена всего двумя бензиновыми вариантами — 2-литровый мощностью 150 лошадиных сил и 2,5-литровый на 194 «лошадки». Для слабой версии возможен выбор «автомат/механика» и «передний/полный привод». А вот мощная версия безальтернативна — полный привод и 6-диапазонная автоматическая коробка передач.





Предложено три фиксированных уровня оснащения — Drive, Active и Supreme, но в дополнение к ним существуют пакеты опций. Базовая версия по завлекающей цене «от 47 250 белорусских рублей», по признанию представителей Mazda Motor Rus, не будет пользоваться спросом. Более того, спрос все больше склоняется в сторону самых навороченных версий.

Но пока традиционно покупатель выбирает средний уровень оснащения, передний привод и АКП. Такая машина будет стоить чуть больше 55 тысяч рублей. Но у нас она будет предлагаться с пакетом опций, куда входят датчики света и дождя, система автоматического аварийного торможения, подогрев рулевого колеса и зоны щеток, электропривод крышки багажника. За счет этого цена вырастет почти до 58 тысяч рублей. Доплата за полный привод для версии Active составит 3200 рублей.

Автомобиль с двигателем 2,5 литра может быть только в версии Active или Supreme. Цены на него начинаются почти с 65 тысяч рублей. А в самом «упакованном» варианте цена вырастает до 73 тысяч рублей. Это на уровне азиатских конкурентов.

Старый кузов под новым соусом





Уже на презентации Mazda CX-5 дала понять, что она — стильная штучка. Возможно, кому-то передняя часть может показаться слишком агрессивной, но ведь круто выглядит. С этим не поспоришь. При этом автомобиль сохранил свою «унисексуальную» сущность. За рулем Mazda CX-5 одинаково уместно будут выглядеть как мужчины, так и женщины, причем самых разных возрастов. Длина кузова выросла всего на 10 мм, да и то лишь за счет дизайнерских решений. Колесная база осталась прежней — 2700 мм.

Еще одна дизайнерская идея — отнести назад на 35 мм центральные стойки для создания более динамичного профиля. Вроде получилось. Как бы там ни было, новая Mazda CX-5 выглядит эффектно, это надо признать.

40 кг звукоизоляции

Интересно, что глобально автомобиль на самом деле изменился мало. Силовая структура кузова осталась прежней, платформа — тоже. Mazda не из тех производителей, которые могут разрабатывать каждое поколение с нуля. Однако это не значит, что нынешняя CX-5 — плод легкого фейслифтинга. Просто японцы точечно прошлись по самым «проблемным» местам. А их было, по сути, два — слабая шумоизоляция и уж слишком жесткая подвеска.





С излишними шумами разобрались радикально, добавив почти 40 кг звукоизоляции во всех проблемных местах: багажник, колесные арки, пол, моторный щит. Появились двойные уплотнители дверей и даже щетки опустили чуть ниже, чтобы они не создавали аэродинамического шума. Даже все днище закрыли «фетровыми» панелями, которые поглощают шум от дороги.

Прикинув предпочтения покупателей, конструкторы отказались от излишне жестких настроек подвески, но при этом ничуть не пожертвовали управляемостью. В нижних рычагах подвески вместо сайлент-блоков появились гидроопоры, которые эффективно гасят вибрации. В подвеске использованы специальные грузы, чтобы сгладить резонансные колебания. Другие пружины, амортизаторы, жесткое крепление рулевой рейки к кузову. Все это должно было сохранить управляемость и повысить плавность хода.

«Премиум» не говорим, но подразумеваем

Не откладывая в долгий ящик, мы забрали автомобиль на тест-драйв, чтобы в тишине салона убедиться в правдивости всех рассказов. Традиционно на тест выдали максимальную версию с самым широким пакетом опций. То самое «есть все». Кроме адаптивного круиз-контроля. Для нашего рынка он, увы, недоступен. Хотя функция приятная. Что ж, обойдемся без него. Как и без панорамного люка, которого тоже нет в прайс-листе.





Возможно, мы не слишком внимательно изучили интерьер нового поколения Mazda CX-5, но придраться не нашлось к чему. Мы бы не стали говорить о том, что автомобиль стал премиальнее и уже почти «лакшери», но качественная работа — на лицо. И на ощупь. Японцы вообще славятся умением экономить на спичках и мелочах, но к Mazda CX-5 это теперь не относится. Материалы отделки отличные, эргономика — на высоте. Разве что бардачок маловат. И, кажется, он неохлаждаемый.

Посадка водителя удобная. Пожалуй, мы бы не отказались от чуть более плотной боковой поддержки, потому что Mazda CX-5 как-то настраивает на азартную езду даже в статике. И кресло, и рулевое колесо регулируются в широких диапазонах, так что подобрать удобный вариант размещения — не проблема.





При посадке сзади «сам за собой» остается солидный запас пространства для коленей. Спинка имеет регулировку угла наклона, но все в двух положениях и очень узком диапазоне. Центральный тоннель широкий, но не высокий, что позволяет взять на борт и третьего пассажира. Если же его нет, то поездку двум пассажирам скрасит широкий подлокотник с подстаканниками и клавишами включения подогрева задних сидений. Еще отметим один приятный момент — задние двери открываются едва ли не на 90 градусов, что существенно облегчает посадку или установку детского кресла.







Дверь багажника открывается при помощи электропривода, и для Mazda CX-5 эта опция — новинка, не доступная ранее. Багажник не рекордный в классе. Его объем — умеренные 442 литра. Спинки задних сидений можно сложить прямо из багажника, потянув за фиксаторы над колесными арками. В результате образуется ровная грузовая площадка. Под полом места для органайзера не хватило. Есть только запасное колесо-«докатка».

Едет тихо и быстро, но…

Конечно, еще до официальной премьеры мы уже были наслышаны о том, как хорошо японцы поработали над шумоизоляцией. И нам нетерпелось узнать, действительно ли это так. Запускаем двигатель кнопкой и… Холодный двигатель выразительно зарычал. Честно говоря, мы рассчитывали, что на холостых оборотах его вообще не будет слышно. Так ведь на тахометре и не холостые. Сразу после запуска мотор тарахтит на полутора тысячах. Через пару минут обороты падают, и наступает тишина.





Нажимаем на газ, трогаемся — и снова в салон врывается звук мотора. Не надоедливый, но ощутимый. Из дилерского центра выезжаем сразу на МКАД. Скорость 90−100 км/ч. Обороты меньше двух тысяч. И вновь наступает тишина. Развязка от дорожных шумов и правда просто великолепная. Лишь едва слышно, как шуршат шины. Вспомнилась Tesla.

Кажется, мы все поняли. Инженеры настолько хорошо убрали окружающие шумы, что теперь водитель слышит только звук двигателя. Кстати, к концу дня шум мотора уже не казался таким вызывающим, и обращал на себя внимание только при интенсивных разгонах, с раскруткой двигателя до 4−5 тысяч оборотов в минуту.

Тандем почти двухсотсильного мотора и шестидиапазонного «автомата» великолепен. Переключения происходят незаметно, словно с вариатором. Даже спорт-режим кажется совершенно ненужной функцией. И без него у водителя с машиной полное взаимопонимание. Как нажал на газ — так и получил.



Систему предупреждения о пересечении разметки мы отключили через пару километров. Она слишком рьяно опекает водителя, вмешиваясь в управление даже просто при приближении к линии разметки правым или левым боком. В итоге непонятно, кто управляет автомобилем. Впрочем, на трассе система даже может какое-то время удерживать автомобиль в пределах полосы самостоятельно.

Система безопасного торможения в городе работает на скоростях до 80 км/ч и использует камеру на лобовом стекле с дальностью обнаружения препятствий на 100 метров. На прежнем поколении стоял лазерный датчик, который «мониторил» ситуацию всего на 10 метров перед собой. Нынешняя система способна распознавать даже пешеходов и тормозить перед ними со скорости не более 30 км/ч. Пешеходы нам не попадались, а вот сигнал о вероятности столкновения с просьбой применить экстренное торможение система выдавала даже в безобидных, на наш взгляд, ситуациях.





Подвеска новой Mazda CX-5 и впрямь маленькое чудо. Не постесняемся сказать, что одна из лучших в классе. Если не лучшая. И это без всяких адаптивных амортизаторов и прочей мишуры. По плавности хода с ней может поспорить разве что пневматическая подвеска Audi Q5. Ну, может мы немного преувеличили, но суть понятна.

По ровному асфальту Mazda CX-5 просто стелет, не замечая мелких трещинок и стыков. На волнах едва покачивается, на заплатках едва слышно шлепает 19-дюймовыми шинами. Уверены, что на базовых 17-дюймовых колесах ситуация будет еще лучше, пусть с некоторой потерей в управляемости.





Управляемость? С этим полный порядок. Руль легкий, но информативный. Крены в поворотах стали чуть больше, чем у машины предыдущего поколения, но они ничуть не мешают циркулем вести кроссовер по дуге и прописывать разворотные петли без писка резины. Свою лепту вносит и фирменная система G-Vectoring Control (GVC), которая позволяет регулировать крутящий момент двигателя в зависимости от угла поворота руля, оптимизируя нагрузку на колеса.





По разбитой грунтовке на Mazda CX-5 тоже можно смело лететь, притормаживая лишь перед откровенно большими ямами. Да и то больше из страха ткнуться красивым бампером на приземлении. Никаких стуков на отбой, никаких пробоев. Полдня мы колесили по всем тропам полигона в Липках и ни разу не пожелали других настроек шасси.

Бездорожье? Можно, если осторожно





Готова ли Mazda CX-5 вообще съезжать с асфальта? С клиренсом в 200 мм и полным приводом — да. По нашему мнению. Вот мы и поехали колесить по Липкам в поисках приключений. И первое же препятствие — песок — далось Mazda CX-5 с трудом. Уж слишком быстро, как оказалось, перегревается муфта полного привода. Конструкторы не предусмотрели кнопки превентивной блокировки муфты, электроника сама решает, с какой силой сжать пакет фрикционов.





В итоге полминуты интенсивной пробуксовки в песке заканчиваются предупреждающей надписью о перегреве. Автомобиль остается с передним приводом. С одной стороны, не очень хорошо. С другой — производитель затсраховал автомобиль от не слишком одаренных водителей. С таким быстрым отключением сжечь муфту проблематично.

Но приспособиться к таким настройкам полного привода можно. Главное — не буксовать на месте. Не едет машина — остановка, задний ход, разгон. И не с педалью газа в полу, а лишь с небольшой пробуксовкой.







Диагональное вывешивание хоть и не становится для Mazda CX-5 непреодолимым препятствием, но проезжает она его не слишком уверенно. Электронике требуется много времение, чтобы распознать пробуксовку вывешенных колес и притормозить их.





В свете прошедших ливней было не лишним понять, насколько автомобиль подходит для преодоления глубоких луж. Точных данных мы не нашли, но по информации в интернет, глубина преодолеваемого брода у Mazda CX-5 в пределах 40−50 см. Вполне достойный показатель для «паркетника».





Выбираемся снова на асфальт и понимаем, что Mazda CX-5 — житель городской. Да, можно похулиганить на бездорожье, но с полным пониманием того, что для жестких грязных покатушек автомобиль не подходит. А вот для уверенной езды зимой полный привод будет благом.

Но выбирать Mazda CX-5 будут за… красоту и баланс. Хороший баланс цены, оснащения, кофорта и управлемости. Автомобиль и правда получился удачным. У него нет откровенно слабых мест, а вот достоинств — много.

Нам запомнилось



Муфта подключения задних колес быстро перегревается при пробуксовке



Удивительно, капот лишен газовых упоров. В открытом состоянии его удерживает архаичная «кочерга»



Кресла хорошо распределяют нагрузку, но боковую поддержку хотелось бы более плотную



Нижняя часть бампера отделана черным пластиком, так что можно не бояться парковки у высоких бордюров



Расход по трассе почти совпал с заводскими данными — производитель обещает 6,1 литра на «сотню»



Для Mazda CX-5 недоступна виртуальная панель приборов, но аналоговый вариант нам тоже нравится



В заднем подлокотнике есть два разъема USB для зарядки мобильных гаджетов



Камера заднего вида отображает траекторные подсказки, но сама картинка слишком искаженная, требуется привыкание



Функциями мультимедиа можно управлять как с пульта на центральной консоли, так и нажатиями пальцев на экран

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Mazda CX-5 2.5 AWD Рабочий объем, см3 2488 Максимальная мощность, л. с. 194 Максимальный крутящий момент, Нм 257 Максимальная скорость, км/ч 195 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 9,0 Расход топлива, л/100 км (городской/средний) 9,7/7,4 Длина, мм 4550 Ширина, мм 1840 Высота, мм 1675 Колесная база, мм 2700 Клиренс, мм 200