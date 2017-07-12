«У вас метастатический рак молочной железы» — для большинства женщин эта фраза врача звучит как приговор и делит жизнь на до и после. Как осознать, что жизнь больше не будет прежней, как принять себя новую и начать бороться с болезнью, рассказывает врач-психиатр, психотерапевт РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Екатерина АВЕРКОВА.



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Предупрежден, значит вооружен

Диагноз «метастатический рак молочной железы» (мРМЖ) может порождать у женщины, которая его слышит, мысли: «Я стану лысой и некрасивой», «Мне будет больно», «Я не хочу быть обузой для родных». И, конечно, женщину пугает тот факт, что она не может контролировать течение своей болезни.





В то же время исследования показывают, что у пациентки, которая знает о возможных осложнениях болезни и побочных эффектах лечения, уровень эмоциональной подавленности ниже. Поэтому важно, чтобы лечащий врач предупреждал женщину с мРМЖ о возможных побочных эффектах. Это знание снизит ее эмоциональное напряжение.

«Я теперь другая»

По моим наблюдениям, реакция на диагноз мРМЖ зависит в первую очередь от жизненной истории женщины. У каждой до болезни она была своя. Естественно, что и реагировать каждая женщина будет по-разному.

Нет «правильных» эмоций и «правильной» модели поведения в этом случае. Кто-то впадает в хроническую депрессию и больше не может чувствовать себя эмоционально хорошо, кто-то справляется со своими переживаниями и находит в себе силы жить дальше. К слову, у меня была онкопациентка, которая захотела написать книгу рецептов для своих еще маленьких детей. Когда книга была дописана, ей стало спокойнее жить дальше. Женщины уже нет, но ее дети готовят по маминым рецептам.

Хочется обратиться к близким, к семье женщины с мРМЖ. Разговаривайте, не держите переживания в себе. Как бы вам ни было сложно, поддерживайте друг друга. Будьте рядом, будьте вместе.

Если вы видите, что ваша жена, мама, дочь, сестра или любимая подруга стала замыкаться в себе, большую часть времени проводит, уткнувшись в подушку, потеряла аппетит и сон, говорит о нежелании жить — самое время обратиться к психотерапевту или психиатру. Врач при необходимости назначит медикаментозное лечение, а в случае тяжелой депрессии или суицидальных намерений предложит лечение в больнице. Если вы одиноки, у вас нет своей семьи или с близкими у вас совсем не близкие отношения — это как раз тот случай, когда вы можете обратиться за психологической поддержкой к психологу, психотерапевту или психиатру. Не стоит думать, что психотерапия — это дорого. Узнайте в своей поликлинике по месту жительства, ведут ли прием психотерапевт, психиатр или психолог. В государственных учреждениях здравоохранения эти специалисты оказывают помощь бесплатно.

Однако в нашем обществе бытует стереотип: придешь на прием к психиатру — и сразу же попадешь на учет. Уверяю, это домыслы. Не бойтесь обращаться за психологической помощью к специалисту. Наедине с ним вы можете выплакаться, выговориться, снять эмоциональное напряжение и при этом будете уверены, что ваша история не выйдет за пределы его кабинета. Не бойтесь, что к вашей болезни добавится еще и психиатрический диагноз (например, депрессия). Ведь психиатр, как и любой другой врач, без постановки диагноза не может назначить лечение.

Некоторым помогает семейная психотерапия или общение с другими онкопациентами в группах взаимопомощи и психологической поддержки. Кому-то нужно просто побыть наедине с собой и поплакать. Это тоже допустимо. Главное, чтобы слезы не переросли в нежелание жить.

Вместе с тем нужно осознать, что рак, как и любая другая болезнь, вызывает ограничения. Некоторые из них можно предусмотреть. К примеру, коллеги приглашают в баню. Продумайте заранее, как им вежливо отказать. Это даст вам ощущение контроля над ситуацией, что позволит минимизировать стресс.

Как не думать о смерти?

Могу сказать, что смерти боятся все, даже маленькие дети. Это вполне нормально. Часто женщины с онкозаболеванием задают мне вопрос: «Как не думать о смерти?». К сожалению, универсального ответа нет. Все мы не вечны и рано или поздно умрем. Правда, когда это произойдет, никто не знает. Этот факт просто нужно принять для себя.

К каждому человеку осознание конца жизни приходит по-своему. Имея онкологический диагноз и зная статистику выживаемости по конкретному заболеванию (а большинство женщин стараются узнать, сколько им осталось жить), не думать о смерти, конечно, будет сложно. Вероятно, произойдет переоценка ценностей, не исключены периоды отчаяния. Возможно, уверенность женщины в том, что проснуться утром — это уже и есть счастье, будет резко сменяться мыслями: «За что мне все это?», «Я так хочу жить», «Хочу видеть, как растут мои дети, хочу быть рядом, когда появятся внуки».

У людей с онкозаболеванием к прочим страхам присоединяются также страхи боли и беспомощности. Страх боли — это то, о чем, стоит поговорить со своим врачом-онкологом в первую очередь. Не нужно скрывать или терпеть боль. В нашей стране организована паллиативная помощь пациентам, которая включает в себя также адекватное обезболивание. Врач-онколог назначит вам обезболивающие препараты, при необходимости повысит дозу или заменит препарат. И неважно живет человек в областном центре или в районе: врачи скорой сделают обезболивание по схеме, назначенной онкологом.

«Моей вины в этом нет»





Если болезнь вернулась, женщина начинает винить себя: «Почему это произошло, что я сделала не так?».

Не стоит себя винить. Вашей вины и в том, что вы заболели, и что болезнь вернулась — нет. Это может подтвердить ваш лечащий врач. Так случилось. Задача врачей при современном уровне науки и медицины — перевести течение мРМЖ в хроническое течение, продолжить жизнь пациенток как можно дольше и в то же время сохранить качество их жизни. А вы направьте мысли на то, как вам жить со своей болезнью. Не бойтесь задавать врачу вопросы, даже если они кажутся вам неуместными. К примеру, если речь идет об удалении груди, посоветуйтесь с лечащим врачом, как в вашем случае это можно скрыть от окружающих. Если у вас тошнота или рвота, вызванные химиотерапией, сообщите об этом доктору, и он назначит вам противорвотные препараты, даст рекомендации по питанию. Одним словом, будьте активным участником лечения. Подумайте, как будете вести себя на работе, дома.

Выстраивайте четкие границы с окружающими. Не позволяйте себя обижать. Можете заранее продумать некоторые ответы на вопросы, которые вам могут задавать окружающие. Например: «Что случилось? Ты заболела? Какую операцию тебе делали? Ты опять была на больничном?». Обсудите со своими близкими, какую информацию о вашем здоровье вы разрешаете выносить за пределы семьи, а что будете хранить в тайне. Продумайте заранее, что вы будете делать, если после химиотерапии выпадут волосы, брови, ресницы? Захотите ли вы носить платок, парик, шляпку? Может, захотите носить затемненные очки?

Всегда помните, что вы — женщина. И в любом случае можете оставаться красивой и привлекательной, любимой и нужной близким. Заручитесь поддержкой близких. Позвольте себе временами быть маленькой и слабой. Если вам не хватает заботы и внимания от них, то просите. Да! Именно так. Подскажите им: «Мне кажется, или я не слышала от вас, что сегодня я особенно красивая?».

Заботьтесь о себе, составляйте себе планы на сегодня, на неделю. Разрешите себе мечтать. И разрешите вашим близким любить вас такой, какая вы есть.