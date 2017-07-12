Второй реактор и первая зарплата: как россияне работают на БелАЭС

Впервые на атомную электростанцию в Островце студенты из РФ приехали еще 4 года назад, и с тех пор российский десант неизменно летом на БелАЭС. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева побывала на атомной стройке и узнала у стройотрядовцев, почем он, трудовой белорусский рубль.

Первая в жизни работа

В 2013 году БРСМ и РСО (Российские студенческие отряды — Sputnik) подписали специальное соглашение, и с тех пор российские и белорусские студенты ездят в составе стройотрядов на работу в братские страны.

Нынешним летом россияне трудятся у нас на двух объектах. Это минский стадион "Динамо", на котором работают студенты из Питера, и БелАЭС в Островце.

На станции этим летом трудится сводный белорусско-российский отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Николая Крылова. Студентов из РФ немного: на 278 бойцов их 65. Но каждый — на вес золота.



© Sputnik / Виктор Толочко На стройке БелАЭС

Основные работы ведутся на строящемся втором реакторе. У стен последнего работают белорусы. На наш вопрос "где же российские ребята?", студенты указывают наверх.

"Внутри реактора. Работа там считается экстремальной, а у россиян как раз спецразряды есть", — пояснили нам молодые люди.

Работать наверху действительно непросто. Все пространство вокруг будущего реактора заполнено арматурой, которую впоследствии зальют бетоном. Она уложена слоями, конца и края которым не видно. Строителям приходится проползать между прутьями и связывать их. Неужели парням не страшно?

"Да я уже привык, хотя работаю здесь только с 4 июля", — ответил 21-летний студент Никита. Для него работа на БелАЭС стала первой в жизни.

Парень пошутил, что его габариты позволяют ему не застревать внутри, поэтому бояться нечего.



© Sputnik / Виктор Толочко Студотрядовец Никита ловко пробирается в паутине из арматуры

"А вообще у нас требования к технике безопасности здесь очень серьезные. Ремень, каска, очки — все это обязательно", — уже серьезно рассказал собеседник.

Гости из наукограда

Этим летом на станции работают студенты спецвузов России. Это и Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ), и Обнинский институт атомной энергетики, и МИФИ, и Московский государственный строительный университет.

Никита из МИФИ, его отряд в Беларусь был направлен Росатомом.

"Наш отряд несколько заявок посылал — в Обнинск, на другие объекты, но от Росатома нас выдвинули на белорусскую стройку", — пояснил студент.

Саша и Дима приехали в Островец из Обнинска — российского наукограда, где была построена первая в мире атомная электростанция.



© Sputnik / Виктор Толочко Саша и Дима приехали в Островец из Обнинска

"К поездке готовились серьезно. У нас были собеседования, потом, начиная с марта, — субботники. Кто лучше всего себя зарекомендовал, тот сюда и поехал", — рассказали они.

Парни только окончили первый курс, а здесь, в Беларуси, им впервые пришлось узнать, что такое труд.

"Если честно, времени на развлечения нет. Приезжаем часам к шести домой. Пока умоемся, покушаем, уже и спать надо", — говорят они.

Несмотря на эти трудности, поездка в Беларусь для них — большое приключение. Они с улыбкой вспоминают, как с шутками и песнями ехали сюда в плацкартном вагоне поезда.

С Беларусью они еще как следует познакомиться не успели, но охотно делятся первыми впечатлениями.

"Люди у вас добрые, доверяют друг другу. У нас такого нет", — отмечает Саша.

"И еще у вас намного чище на улицах", — добавляет Дима.



© Sputnik / Виктор Толочко Студотрядовцам доверяют вязать арматуру

Приятно удивили россиян и условия проживания. В этом году всех студентов заселили в 2-комнатные квартиры нового дома в Островце. В них, правда, проживают по 9 человек, но, как отмечают студенты, это все же лучше, чем жить в общаге. Тут есть вся необходимая техника и мебель. И все это за счет принимающей стороны.

Еще один студент из Обнинска Сергей честно признается, что о строящейся АЭС раньше ничего не слышал и прибыл сюда, чтобы это исправить.

О Беларуси тоже ничего не знал. Правда, нашу "мову" слышать доводилось.

"У меня бабушка на белорусском говорила. Ухо не режет. Приятный язык", — отметил студент.

Все, что заработал, отдал родителям

В России студотрядовское движение возрождается еще с 2000-х.



© Sputnik / Виктор Толочко Евгений Ильницкий о романтике стройотрядов услышал от родителей

"Я об отрядном движении услышал от родителей. Они были на целине четыре раза. Папа даже был командиром. А потом я узнал, что у меня в университете есть стройотряд, ну и, конечно, не мог не записаться", — признается Евгений Ильницкий.

По словам Жени, многие студенты просятся на АЭС, потому что всем хочется побывать где-нибудь подальше от дома.

"У меня специальность "Атомная станция. Проектирование, эксплуатация, инжиниринг". Поэтому приехал сюда, для меня это будет полезным опытом", — пояснил Ильницкий.

У каждого студотряда свои традиции, обряды посвящения.

"Если посмотрите повнимательней, то некоторые студенты носят куртки — "целинки". Это значит, что они уже не в первый раз едут на "целину". Все это очень раззадоривает ребят", — признался собеседник.



© Sputnik / Виктор Толочко Работа на БелАЭС у студентов считается престижной, чтобы сюда попасть, надо пройти конкурс

Что касается финансовой стороны, то зарплаты в 500 белорусских рублей россиянам вполне достаточно. По мнению Жени, ее уровень не ниже, чем в РФ.

"Я понимаю, что многие любят кидаться словами. Но говорю честно: не ради денег сюда поехал. В прошлом году все, что получил, отдал родителям", — признается студент.

Как отметил Sputnik руководитель аппарата студенческих отрядов Дмитрий Парамонов (Россия), ребята приезжают в Беларусь с удовольствием. Да и зарплатой довольны.

"Конечно, если по московским меркам, то зарплата небольшая, а для регионов вполне приемлемая", — ответил он.

В этом году белорусские ребята участвуют на стройках в Санкт-Петербурге, работают в центре "Орленок".



© Sputnik / Виктор Толочко Ребята из России приезжают в Островец уже четвертый год подряд

"Помимо трудового семестра мы организуем другие проекты. Например, добровольно-патриотическая акция "Молодежь строит Союз", в рамках которой ребята из двух стран проводят трудовые акции, изучают историю, в частности, Великой Отечественной войны", — сказал Парамонов.

Участие в стройке АЭС у российских студентов считается престижным. Ребят выбирают на конкурсной основе — они должны хорошо учиться, иметь профильное образование.

"Чтобы попасть сюда, нужно пройти конкурс. У нас все отряды подают заявки. Соответственно, отбираются лучшие из лучших. Например, и на российские, и на ваш конкурс был порядка 3-4 человек на место", — отметил Дмитрий.