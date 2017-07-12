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Второй реактор и первая зарплата: как россияне работают на БелАЭС
13.07.2017 08:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Впервые на атомную электростанцию в Островце студенты из РФ приехали еще 4 года назад, и с тех пор российский десант неизменно летом на БелАЭС. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева побывала на атомной стройке и узнала у стройотрядовцев, почем он, трудовой белорусский рубль.
Первая в жизни работа
В 2013 году БРСМ и РСО (Российские студенческие отряды — Sputnik) подписали специальное соглашение, и с тех пор российские и белорусские студенты ездят в составе стройотрядов на работу в братские страны.
Нынешним летом россияне трудятся у нас на двух объектах. Это минский стадион "Динамо", на котором работают студенты из Питера, и БелАЭС в Островце.
На станции этим летом трудится сводный белорусско-российский отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Николая Крылова. Студентов из РФ немного: на 278 бойцов их 65. Но каждый — на вес золота.
© Sputnik / Виктор Толочко
На стройке БелАЭС
Основные работы ведутся на строящемся втором реакторе. У стен последнего работают белорусы. На наш вопрос "где же российские ребята?", студенты указывают наверх.
"Внутри реактора. Работа там считается экстремальной, а у россиян как раз спецразряды есть", — пояснили нам молодые люди.
Работать наверху действительно непросто. Все пространство вокруг будущего реактора заполнено арматурой, которую впоследствии зальют бетоном. Она уложена слоями, конца и края которым не видно. Строителям приходится проползать между прутьями и связывать их. Неужели парням не страшно?
"Да я уже привык, хотя работаю здесь только с 4 июля", — ответил 21-летний студент Никита. Для него работа на БелАЭС стала первой в жизни.
Парень пошутил, что его габариты позволяют ему не застревать внутри, поэтому бояться нечего.
© Sputnik / Виктор Толочко
Студотрядовец Никита ловко пробирается в паутине из арматуры
"А вообще у нас требования к технике безопасности здесь очень серьезные. Ремень, каска, очки — все это обязательно", — уже серьезно рассказал собеседник.
Гости из наукограда
Этим летом на станции работают студенты спецвузов России. Это и Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ), и Обнинский институт атомной энергетики, и МИФИ, и Московский государственный строительный университет.
Никита из МИФИ, его отряд в Беларусь был направлен Росатомом.
"Наш отряд несколько заявок посылал — в Обнинск, на другие объекты, но от Росатома нас выдвинули на белорусскую стройку", — пояснил студент.
Саша и Дима приехали в Островец из Обнинска — российского наукограда, где была построена первая в мире атомная электростанция.
© Sputnik / Виктор Толочко
Саша и Дима приехали в Островец из Обнинска
"К поездке готовились серьезно. У нас были собеседования, потом, начиная с марта, — субботники. Кто лучше всего себя зарекомендовал, тот сюда и поехал", — рассказали они.
Парни только окончили первый курс, а здесь, в Беларуси, им впервые пришлось узнать, что такое труд.
"Если честно, времени на развлечения нет. Приезжаем часам к шести домой. Пока умоемся, покушаем, уже и спать надо", — говорят они.
Несмотря на эти трудности, поездка в Беларусь для них — большое приключение. Они с улыбкой вспоминают, как с шутками и песнями ехали сюда в плацкартном вагоне поезда.
С Беларусью они еще как следует познакомиться не успели, но охотно делятся первыми впечатлениями.
"Люди у вас добрые, доверяют друг другу. У нас такого нет", — отмечает Саша.
"И еще у вас намного чище на улицах", — добавляет Дима.
© Sputnik / Виктор Толочко
Студотрядовцам доверяют вязать арматуру
Приятно удивили россиян и условия проживания. В этом году всех студентов заселили в 2-комнатные квартиры нового дома в Островце. В них, правда, проживают по 9 человек, но, как отмечают студенты, это все же лучше, чем жить в общаге. Тут есть вся необходимая техника и мебель. И все это за счет принимающей стороны.
Еще один студент из Обнинска Сергей честно признается, что о строящейся АЭС раньше ничего не слышал и прибыл сюда, чтобы это исправить.
О Беларуси тоже ничего не знал. Правда, нашу "мову" слышать доводилось.
"У меня бабушка на белорусском говорила. Ухо не режет. Приятный язык", — отметил студент.
Все, что заработал, отдал родителям
В России студотрядовское движение возрождается еще с 2000-х.
© Sputnik / Виктор Толочко
Евгений Ильницкий о романтике стройотрядов услышал от родителей
"Я об отрядном движении услышал от родителей. Они были на целине четыре раза. Папа даже был командиром. А потом я узнал, что у меня в университете есть стройотряд, ну и, конечно, не мог не записаться", — признается Евгений Ильницкий.
По словам Жени, многие студенты просятся на АЭС, потому что всем хочется побывать где-нибудь подальше от дома.
"У меня специальность "Атомная станция. Проектирование, эксплуатация, инжиниринг". Поэтому приехал сюда, для меня это будет полезным опытом", — пояснил Ильницкий.
У каждого студотряда свои традиции, обряды посвящения.
"Если посмотрите повнимательней, то некоторые студенты носят куртки — "целинки". Это значит, что они уже не в первый раз едут на "целину". Все это очень раззадоривает ребят", — признался собеседник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Работа на БелАЭС у студентов считается престижной, чтобы сюда попасть, надо пройти конкурс
Что касается финансовой стороны, то зарплаты в 500 белорусских рублей россиянам вполне достаточно. По мнению Жени, ее уровень не ниже, чем в РФ.
"Я понимаю, что многие любят кидаться словами. Но говорю честно: не ради денег сюда поехал. В прошлом году все, что получил, отдал родителям", — признается студент.
Как отметил Sputnik руководитель аппарата студенческих отрядов Дмитрий Парамонов (Россия), ребята приезжают в Беларусь с удовольствием. Да и зарплатой довольны.
"Конечно, если по московским меркам, то зарплата небольшая, а для регионов вполне приемлемая", — ответил он.
В этом году белорусские ребята участвуют на стройках в Санкт-Петербурге, работают в центре "Орленок".
© Sputnik / Виктор Толочко
Ребята из России приезжают в Островец уже четвертый год подряд
"Помимо трудового семестра мы организуем другие проекты. Например, добровольно-патриотическая акция "Молодежь строит Союз", в рамках которой ребята из двух стран проводят трудовые акции, изучают историю, в частности, Великой Отечественной войны", — сказал Парамонов.
Участие в стройке АЭС у российских студентов считается престижным. Ребят выбирают на конкурсной основе — они должны хорошо учиться, иметь профильное образование.
"Чтобы попасть сюда, нужно пройти конкурс. У нас все отряды подают заявки. Соответственно, отбираются лучшие из лучших. Например, и на российские, и на ваш конкурс был порядка 3-4 человек на место", — отметил Дмитрий.
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Студенты-стройотрядовцы из России, которые участвуют в строительстве БелАЭС, рассказали, почему на белорусскую стройку их отбирали по конкурсу и легко ли это –...
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