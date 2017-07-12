Для Домрачевой иностранец иностранцу рознь

Сегодня в мужской команде белорусского наставника Василия Большакова консультирует российский дуайен Николай Лопухов, а в женской сборной связку с отечественным специалистом Федором Свободой составляет опытный австриец Альфред Эдер. С него в нарушение хронологии имеет смысл взять старт.

Его кличут Альфредушкой

Сразу отметим, что лидер нашей сборной, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, очень разборчива в своих профессиональных контактах. Даже щепетильна, отчего некоторые тренеры-легионеры, приехавшие в Беларусь со шлейфом пересудов, совершенно не пользовались ее доверием. В первую очередь речь идет о Владимире Королькевиче – белорусе со словенским паспортом. Именно появление этого специалиста в команде окончательно и бесповоротно подвигло Дарью перейти на самоподготовку. Тем более что Королькевич так и не счел нужным запомнить, на какой слог надо ставит ударение в фамилии Дарьи, а ее коверканье всегда и сильно раздражало.



© Sputnik/ Денис Костюченко Альфред Эдер весь второй триместр помогал Федору Свободе работать с белорусской сборной

Но с Эдером контакт и у Домрачевой, и у всех остальных девчонок установился мгновенно. Причина кроется как в профессионализме, так и в человеческих качествах австрийца. Он сразу нашел подходы к своим подопечным, став и наставником – строгим, но справедливым и ответственным, и добрым, умудренным товарищем.

Зарисовка из декабрьского Эстерсунда-2014, в котором биатлонисты могли застрять еще и на третью шведскую неделю. Все потому, что в родном для герра Альфреда Хохфильцене были глобальные перебои со снегом. И, как не храбрился Эдер, рассказывая о самосвалах с "белым золотом", которое соберут в высоких горах, но в какой-то момент и он стал отчаиваться, переживая гипотетическую отсрочку свидания с любимыми внуками. Вот тут впервые и пришлось услышать, как Домрачева утешала тренера: "Не печалься, Альфредушка, все образуется". И ведь образовалось: Хохфильцен принял этап, а Альфредушка своевременно оказался у родного очага!

Сейчас Эдер и Домрачева опять вместе и опять в Хохфильцене, где наставник контролирует подготовку спортсменки. Недавно они в ходе тренировки на велосипедах штурмовали в тандеме одну из альпийских вершин, и Дарья сделала комплимент: "Альфред в великолепной форме!" Да будет так! Хотя складной стульчик на тренерской бирже, на который присаживается болеющий позвоночником Эдер, – тоже отличительная черта этого тренера.

Впрочем, не будем забывать, что австриец пришел на почву, хорошо подготовленную его предшественником – немцем Зибертом.

Наш Клаус

Об этом наставнике, пережившем вместе с белорусскими биатлонистками и великие радости, и огромные горести, можно сказать предельно коротко: это наш Клаус. Или "наш Зибыч", как его называли девчонки, да и большинство коллег. В общении с журналистом такого панибратства не было, несмотря на традиционную дегустацию различных вин – предпочтение отдавали красному сухому.

Но понимание присутствовало даже тогда, когда герр Клаус на вопрос "в чем смысл олимпийского сезона?" шутил, отвечая буквально: "В том, что в нем разыгрываются олимпийские медали!"



© Sputnik Алексей Филиппов Клаус Зиберт во время гонки с масс-старта на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи

И сегодня, когда Зибыча нет с нами, память о нем жива. Первая встреча в Раубичах. Общение на Олимпиаде в Ванкувере, где Домрачева выиграла бронзу на "пятнашке", но эстафета, способная выиграть любую награду, осталась на бобах из-за ошибок в подготовке лыж. Потом болезнь и месяцы лечения. Летний приезд в Минск со слезами на глазах. Возвращение к полноценной работе, что и являлось для Зиберта полноценной жизнью. Сложнейший предолимпийский сезон. Наконец, великие Игры-2014 на сочинской "Лауре". Опять обострение болезни, опять борьба, и теперь уже расставание… Но след, который оставил Зиберт в отечественном биатлоне, по-прежнему горячий, и благодарность ему не уменьшается.

Бросок в холод

Но были неудачные и странные контакты. Например, в прошлое межсезонье за подготовку женщин отвечал российский специалист Роберт Кабуков, работавший в связке со своим шефом Валерием Польховским, ставшим главным тренером всей белорусской сборной. Сотрудничество продлилось недолго: в конце сентября 2016-го оба оставили свои посты.

Это была сенсация, которая затем уничтожила весь сезон для молодой Анны Солы. Пришедший на смену Кабукову белорусский специалист Федор Свобода в публичном пространстве ни разу не попрекал предшественников, но и без его слов вскоре стало понятно: юной стреляющей лыжнице необходимо заново "ставить межсезонье" после летних перегрузок, которые негативно отразились на ее здоровье.



© Sputnik / Александр Шурмелев Спортсмены провели акцию в поддержку детей с аутизмом

Можно вспомнить и некоего россиянина Сергея Виноградова, который также имел отношение к тренерскому штабу сборной, хотя основная роль господина заключалась в исполнении миссии супруга Екатерины Ивановой. Его "карьера наставника" вовсе завершилась тем, что все спортсменки сборной, включая Домрачеву, выступили против его нахождения даже рядом с командой. Виноградова обвиняли в том, что он пытался манипулировать исходами гонок ради получения выигрыша в букмекерских конторах.

Что же касается Королькевича, то его карьера в белорусской сборной де-факто завершилась за день до финиша чемпионата мира-2016 в Осло. Владимир Борисович потерял контакт со спортсменками, и те, зазвав наставника в гостиничный номер Надежды Скардино в Холменколлене, выразили ему вотум недоверия.

Вот и вся недолга

Мужской сборной Беларуси везло с иностранными специалистами гораздо меньше, чем нашим дамам. Хотя работать с ней соглашались по-настоящему звездные фамилии мирового биатлона. Например, россиянин Евгений Колокольников, при котором мужская сборная наших соседей завоевала четыре медали на чемпионате мира-2000 – золото в эстафете и три личных серебра, что до сих пор есть российский рекорд. Но, возглавив белорусскую команду после Игр-2006 в Турине, опытный наставник расписался в собственном бессилии.

Так называемая "система Колокольникова" не дала никакого позитивного результата. Чемпионат мира-2007 стал для нас самым провальным в истории, после чего тогдашний главный тренер Александр Попов не сглаживал углов: "Выступили, конечно, неудовлетворительно. Мы понимали, что ребятам будет сложно без явных лидеров в команде. Но сегодня те места, которые они занимали… Особенно в эстафете, где мы оказались двадцатыми. Мы надеялись, что новый тренер, российский специалист, опытный, давно работающий в биатлоне, поможет ребятам поступательно подняться и занимать более достойные места. Но, к сожалению, на сегодняшний момент произошел не шаг вперед, а несколько шагов назад".



© Sputnik Евгений Тумашов / СБР Биатлон: россиянин Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси

Кстати, тот конфуз многие стали объяснять тем, что в Беларуси, в отличие от российских реалий, "система Колокольникова" не имела нужной "фармацевтической подпитки". Впрочем, Евгений Васильевич ушел из жизни еще в марте 2011 года, поэтому с уважением отнесемся к его личности – он был приятным, добрым человеком. Пусть, потеряв работу, инициировал отъезд из Беларуси и своей ученицы Натальи Соколовой, которую продолжали бы с радостью видеть в нашей женской команде.

Следующим тренером-иностранцем в мужской сборной стал великий француз Рафаэль Пуаре, у которого тоже ничего не получилось. Точнее, он успешно сломал старое, но мгновенно воспринять новое белорусские стреляющие лыжники оказались не готовы. А кредит доверия у Пуаре оказался очень скоротечным, ибо результаты приводили в ужас. Эта история загадочна для многочисленной армии поклонников Рафаэля, хотя то, что он отошел от тренерского пути, говорит само за себя.

И вот, сегодня белорусский специалист Василий Большаков работает в связке с Николаем Лопуховым, при котором созрела вся современная рать наших соседей-россиян – Шипулин, Гараничев, Малышко, Волков, Цветков. Межсезонье выстраивается по лекалам старшего товарища, умеющего быстро улучшить физические и функциональные кондиции спортсменов, а значит, и скорость их лыжного хода. Но это история, которая только начинается…