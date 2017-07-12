ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экскурсовод о путешествиях в прошлое по Минску

13.07.2017 08:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Путешествия в прошлое" — это образовательный и благотворительный проект, посвященный пешим путешествиям по Минску. Каждая экскурсия открывает новую интересную часть истории города. Во время экскурсии обязательно можно услышать городские истории, смешные, необычные и курьезные случаи, легенды и предания, увидеть древние некрополи, познакомиться с историей Беларуси на улицах нашего города.

Павел Дюсеков рассказывает, что проект появился до известной степени случайно.Зимой 2013 года он решил просто показать друзьям город. Собралась небольшая компания, в том числе и друзья-экскурсоводы, и пошли гулять по Кальварийскому кладбищу в Минске. Люди заинтересовались, стали появляться предложения в социальных сетях. Сперва подобные прогулки были редкими — раз-два в месяц. Потом захотелось разведать и другие маршруты. А потом был конкурс городских проектов, на который без особой веры в успех Павел представил свой проект.

Экскурсовод о путешествиях в прошлое по МинскуМинск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея Sputnik" title="Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея Sputnik" class="">
© Sputnik/
Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея

"Условия простые: человек приходит, ходит, слушает, если ему понравилось, он оставляет чаевые. Мало кто верил, что люди будут оставлять деньги. А потом все так закрутилось. Я начинал с трех маршрутов, потом их стало семь, сейчас их 18. В какой-то момент я подумал: а не попробовать ли жить только за счет своей работы? Постепенно людей становится все больше, и существовать и жить за это можно. Яхту я, конечно, не приобрету, но мне нравится то, что есть возможность самому себе создать рабочее место", — говорит Дюсеков.

Удостоверение экскурсовода у Дюсекова с 2012 года, работа контролируется Национальным агентством по туризму и налоговой инспекцией. Людей всегда приходит по-разному. Может прийти три человека, а может и 100. Чтобы экскурсия состоялась, конечно, нужно не менее десяти человек. Экскурсии бесплатные и без какой-то предварительной записи. Экскурсия длится полтора часа. В основном они проходят в историческом центре, хотя есть и дальние маршруты: Лошицкий парк, Восточное (Московское) кладбище, Парк камней.

"Поскольку город довольно старый, в нем историй очень много. Ты выбираешь точку "А" и точку "Б" и все, что между ними, нанизываешь одно на одно. Вопрос скорее в том, что наш город насыщен больше для местных жителей, чем для гостей. Иностранцам нужен "ах!". И это "ах!" он получает с зубром в Беловежской пуще, на Нарочи или в Мирском замке, поскольку сам он в этом замке не живет. А Минск — это город, который надо детально разглядывать", — рассуждает Дюсеков.

В Минске, да и по всей Беларуси на экскурсионных маршрутах масса интересного. В проекте "Путешествия в прошлое" Павел Дюсеков старается сочетать смешное и страшное. Допустим, истории, как археологическую коллекцию вывезли на свалку. Или когда разбили оба средневековых бокала коллекции налибокского стекла. Сейчас экскурсии проходят практически каждый день, иногда до тех прогулок в день. Приходите — не пожалеете!

Беседу с Павлом Дюсековым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историк, краевед, руководитель проекта "Путешествия в прошлое" Павел Дюсеков рассказал на радио Sputnik Беларусь, как начинался его проект, какие маршруты популярны и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Врач-психиатр: "Смерти боятся все, даже маленькие дети"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика