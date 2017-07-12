Экскурсовод о путешествиях в прошлое по Минску

"Путешествия в прошлое" — это образовательный и благотворительный проект, посвященный пешим путешествиям по Минску. Каждая экскурсия открывает новую интересную часть истории города. Во время экскурсии обязательно можно услышать городские истории, смешные, необычные и курьезные случаи, легенды и предания, увидеть древние некрополи, познакомиться с историей Беларуси на улицах нашего города.

Павел Дюсеков рассказывает, что проект появился до известной степени случайно.Зимой 2013 года он решил просто показать друзьям город. Собралась небольшая компания, в том числе и друзья-экскурсоводы, и пошли гулять по Кальварийскому кладбищу в Минске. Люди заинтересовались, стали появляться предложения в социальных сетях. Сперва подобные прогулки были редкими — раз-два в месяц. Потом захотелось разведать и другие маршруты. А потом был конкурс городских проектов, на который без особой веры в успех Павел представил свой проект.

Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея Sputnik" title="Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея Sputnik" class="">

Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея Sputnik" title="Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея Sputnik" class=""> © Sputnik/ Минск в 1944-м и 2017-м: сравнительная фотогалерея

"Условия простые: человек приходит, ходит, слушает, если ему понравилось, он оставляет чаевые. Мало кто верил, что люди будут оставлять деньги. А потом все так закрутилось. Я начинал с трех маршрутов, потом их стало семь, сейчас их 18. В какой-то момент я подумал: а не попробовать ли жить только за счет своей работы? Постепенно людей становится все больше, и существовать и жить за это можно. Яхту я, конечно, не приобрету, но мне нравится то, что есть возможность самому себе создать рабочее место", — говорит Дюсеков.

Удостоверение экскурсовода у Дюсекова с 2012 года, работа контролируется Национальным агентством по туризму и налоговой инспекцией. Людей всегда приходит по-разному. Может прийти три человека, а может и 100. Чтобы экскурсия состоялась, конечно, нужно не менее десяти человек. Экскурсии бесплатные и без какой-то предварительной записи. Экскурсия длится полтора часа. В основном они проходят в историческом центре, хотя есть и дальние маршруты: Лошицкий парк, Восточное (Московское) кладбище, Парк камней.

"Поскольку город довольно старый, в нем историй очень много. Ты выбираешь точку "А" и точку "Б" и все, что между ними, нанизываешь одно на одно. Вопрос скорее в том, что наш город насыщен больше для местных жителей, чем для гостей. Иностранцам нужен "ах!". И это "ах!" он получает с зубром в Беловежской пуще, на Нарочи или в Мирском замке, поскольку сам он в этом замке не живет. А Минск — это город, который надо детально разглядывать", — рассуждает Дюсеков.

В Минске, да и по всей Беларуси на экскурсионных маршрутах масса интересного. В проекте "Путешествия в прошлое" Павел Дюсеков старается сочетать смешное и страшное. Допустим, истории, как археологическую коллекцию вывезли на свалку. Или когда разбили оба средневековых бокала коллекции налибокского стекла. Сейчас экскурсии проходят практически каждый день, иногда до тех прогулок в день. Приходите — не пожалеете!

Беседу с Павлом Дюсековым слушайте на радио Sputnik Беларусь.