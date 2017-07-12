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Большое красное пятно на Юпитере сфотографировали очень близко

13.07.2017 09:17 — Разное | Tut.by  
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10 июля космический аппарат Juno во время своего 7-го близкого подлета к Юпитеру сделал четкие фотографии планеты вблизи, в том числе ее загадочного Большого красного пятна. 12 июля эти уникаьные снимки были получены NASA на Земле.

Во время подлета аппарат был на расстоянии всего 9866 км от верхней границы облаков планеты. Большое красное пятно — это гигантский атмосферный вихрь, своеобразный «портал», через который тепловая энергия покидает недра газового гиганта.



БКП имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Это больше любых линейных размеров Земли.


Напомним, первые снимки Юпитера станция передала в июле минувшего года. Фотокамера высокой разрешающей способности, которой оснащен зонд Juno, благополучно пережила пятилетнее путешествие к Юпитеру и выход на орбиту этой планеты. Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути этот космический странник пролетел 2,8 млрд км, установив рекорд дальности полета в космическом пространстве при работе на солнечных батареях

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Уникальные кадры были сделаны автоматической межпланетной станцией Juno.

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