Эксперимент: как белорус похудел на фастфуде

Есть ли незыблемые правила похудения, следуя которым диетологи и тренеры обещают скинуть лишние килограммы? Конечно! Профессиональный диетолог, создатель программы для похудения «Нормалфит» Иван Щербаков решил поставить необычный эксперимент — за 5 недель сбросить несколько килограммов с помощью «неправильного» питания (не пытайтесь повторить! — Прим.ред.).





Основу рациона за это время составляли бургеры, чебуреки, сахар, пельмени с майонезом, шашлыки, шаурма и другие «вредные» продукты. Важно было соблюдать еще некоторые условия: сознательно нарушать все диетологические нормы и табу. Только «неправильная» еда 2 раза в день, второй прием пищи на ночь, отсутствие фитнес-залов и спорта, быстрое похудение, алкоголь и сахар. Забегая вперед, скажем: за 35 дней Иван похудел на 6,5 кг.

Суть эксперимента и достигнутые результаты





Поставив в себя в достаточно жесткие рамки (или, наоборот, — выйдя из них), Иван начал худеть. Питание 2 раза в день, практически полное отсутствие спорта, алкоголь, мучное и, конечно же, сахар в обязательном рационе. Похудение проходило на калорийности ниже основного обмена. Средняя калорийность питания составила около 1480 калорий/сутки. При этом основной обмен — в районе 1700 калорий. Многим это покажется удивительным, но ничего страшного не случилось! Иван худел достаточно быстро, организм в «экономный режим» не ушел, метаболизм не «поломал», в плато не уперся. Более того, никаких проблем со здоровьем не было и не появилось. Мужчина стабильно сдавал анализы в ходе эксперимента и в конце доказал на практике, что его организм находится в хорошем состоянии.





Во время эксперимента жестко контролировалась полноценность питания. Организм обеспечивался абсолютно всем необходимым согласно современным медицинским нормам. На контроле было 47 параметров питания — калории, белки, жиры, углеводы, клетчатка, омега-3, омега-6, витамины, минералы и незаменимые аминокислоты.

Эксперимент по сбросу веса успешно завершился. Следующий этап в планах диетолога — поддержание достигнутого результата минимум до конца лета. К слову, Иван не нуждался в похудении. Он хотел на практике доказать, что все привычные и всем знакомые правила похудения - это в некотором роде мифы и стереотипы, а базовые законы снижения веса состоят в другом. Что подтолкнуло мужчину к такому эксперименту, а также все детали его оригинального похудения рассказывает сам Иван.





— Иван, неужели можно похудеть, питаясь только фастфудом?

— Конечно. Это обычная еда, как и любая другая. Для организма любой продукт — это всего лишь набор аминокислот, жирных кислот, моносахаридов, минералов и витаминов. В каком виде человек потребляет эти химические вещества — значения не имеет. И грудку с гречкой, и гамбургер организм расщепляет до простейших компонентов и лишь затем всасывает. И потому организму все равно, в каком виде это попадает в рот. Главное, чтобы организму хватало всех необходимых питательных веществ.

— После шести есть можно?

— Без проблем. Можете есть хоть ночью. При дефиците калорий этот никак не влияет на процесс похудения.

— Можно ли спиртное?

— Современная диетология допускает употребление спиртного. При похудении спиртное — это источник «пустых» калорий. Если вы в состоянии обеспечить дефицит калорий, употребляя спиртное, то вы будете всё равно худеть. Конечно, медленнее, чем без него, но всё равно будете.

— А что насчет сахара?

— Современная рекомендация: калорийность добавленного сахара не должна превышать 10% от суточной калорийности. При средней калорийности рациона 2000−2500 калорий это получается около 50−60 граммов сахара в день. Похудению сахар тоже не помеха.





— Обязательно ли для похудения заниматься спортом?

— Нет. Не обязательно. Дефицит калорий можно обеспечить и без спорта. Зачастую, наоборот, на первых этапах похудения при значительном избыточном весе от интенсивных нагрузок лучше отказаться. Стресс от диеты, помноженный на стресс от резкого роста физической нагрузки, в подавляющем числе случаев приводит к срывам. И потому проще сначала начинать худеть, а когда организм адаптируется к изменениям в питании, постепенно добавлять физическую нагрузку.

— Какой нижний предел калорийности при похудении?

— Ноль. Но это только под врачебным контролем. Все диеты с калорийностью ниже 800 калорий должны проходить под врачебным контролем, так как при такой калорийности невозможно обеспечить полноценное питание человека из обычных продуктов и необходимо использовать концентраты. Диеты с калорийностью более 1000 калорий для женщин и 1200 калорий для мужчин считаются безопасными, но при этом необходимо обеспечивать полноценное питание по всем питательным веществам.

— Насколько эффективно бороться с голодом, набивая желудок овощами?

— Абсолютно бесполезное занятие. Набивать желудок при голоде овощами — это только отсрочка проблемы. Голод вернется с новой силой. Голод — это в первую очередь состояние крови, а не состояние пустоты желудка. Если в организме дефицит триптофана, то сколько ты огурцов или капусты ни ешь, голод вернется сразу, как только организм справится с набитым желудком. Если в организме дефицит триптофана, то единственный способ удовлетворить голод — это съесть что-нибудь содержащее триптофан в достаточном количестве.

— Фастфуд же вреден!

— Фастфуд не более вреден, чем и любой другой продукт. Да, в фастфуде присутствуют термически обработанные жиры и могут присутствовать трансжиры, что однозначно вредно для здоровья. Но разве яблоко, обработанное фунгицидами, гербицидами, инсектицидами и прочей химией не вредно? Или куриная грудка разве не содержит гормоны и антибиотики? Еще неизвестно, что более вредно для здоровья, яблоко, грудка или гамбургер. Как говорил Парацельс, «всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Так что если питаться одним фастфудом в больших количествах, то это вредно. Ведь питаться одними яблоками или питаться одними фруктами — тоже вредно для здоровья. Во всем должна быть мера. Если фастфуд присутствует в рационе наряду с другими продуктами, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы рацион был сбалансирован и полноценен по всем питательным веществам.

— Что вас подтолкнуло поставить такой эксперимент?

— Чтобы похудеть, достаточно всего лишь одного-единственного условия — необходим дефицит калорий. Чтобы похудеть еще и безопасно для здоровья, необходимо, чтобы организм при ограниченной калорийности получал все необходимые питательные вещества. Всё. Больше никаких секретов в вопросе похудения нет.

Все танцы с бубном вокруг обязательных завтраков, запретов еды после шести, исключения каких-то продуктов из рациона, частого и дробного питания, обязательного спорта, запрета на фастфуд, сахар, алкоголь, «быстрые углеводы» и т.д. - это всего лишь мифы, не имеющие отношения к реальному похудению.

Теоретического научного базиса, опровергающего все эти заблуждения, на сегодняшний день предостаточно. Однако в связи с живучестью этих мифов каждый раз приходится втягиваться в долгие споры по всем этим вопросам. И я решил собрать все эти мифы и стереотипы в одну кучу и показать на практике, что худеть можно вопреки им всем вместе взятым.

— Сложно ли было разработать рацион питания именно на фастфуде? Сможет ли это сделать каждый или нужна консультация профессионального диетолога?

— Планирование рациона в счетчике калорий занимает несколько минут в день. Никакие профессиональные диетологи не нужны.

— Насколько сложно было привыкнуть к такому рациону питания? Сложно ли «слезть» с него?

— Адаптация организма к изменению режима и характера питания обычно происходит в течение нескольких недель. Невзирая на мой возраст (почти 40 лет. — Прим. ред.), каких-либо проблем во время проведения эксперимента не было. На четвертой неделе организм настолько адаптировался к 1−2 разовому питанию, что приходилось питаться не из-за чувства голода, а потому что надо было загружать в организм необходимые питательные вещества. Если в начале эксперимента голод, появляющийся ближе к полудню, приходилось сбивать чашкой чая с сахаром, то через 2−3 недели я спокойно мог есть первый раз за день в 15−16 часов. Невзирая на существенный дефицит калорий, голода при таком режиме питания практически не было.

— Можно ли, на ваш взгляд, внедрить такую систему похудения в массы? Или же это частный случай и просто эксперимент?

— Похудение на дефиците калорий — это вообще единственный метод похудения. Совсем другое дело — каким образом этот дефицит достигается. Все люди разные, и каждому подходят свои способы обеспечения дефицита.

Хочу сразу предупредить, что повторять за мной не стоит. Я сертифицированный специалист в области питания и четко знал, что, для чего и как делать, чтобы не навредить своему здоровью

— Не вредно ли для организма резкое перестроение с одного режима питания на другой?

— Есть универсальный медицинский принцип постепенности. И потому любые резкие действия со своим организмом — это не очень хорошо.

Что касается конкретно моей ситуации, то в процессе эксперимента я сдал анализы и прошел осмотр у врачей. Какого-либо негативного влияния эксперимент на мое здоровье не оказал. Я полностью здоров.

— Что вы собираетесь делать после окончания эксперимента? Поддерживать такую систему питания или нет?

— Сброс веса — это только первый этап эксперимента. Следующая задача — это удержать достигнутый результат. Если быть более точным, планирую держать не вес, а процент жира в организме в районе 15−16%. Планирую добавить силовой тренинг, что приведет к росту веса за счет мышечной массы. И в такой ситуации процент жира в организме как раз является объективным показателем удержания результатов похудения.

— Как, на ваш взгляд, отреагировали люди после крушения стереотипов о похудении на фастфуде? Положительно или агрессивно? Почему?

— Бурно. За месяц проведения эксперимента, публикации промежуточных итогов и обсуждения результатов я стал самым популярным автором по вопросам диетологии на Пикабу, а это аудитория 20 млн человек в месяц.

— Как вы относитесь к едким комментариям в обсуждениях? Это поддерживает или, наоборот, — хочется все бросить?

— Я был уверен в результатах эксперимента и потому всю критику и негатив воспринимал с улыбкой. Всё, что делалось в ходе эксперимента, было основано на крепкой научной базе официальной медицины и опиралось на рекомендации Института медицины академии наук США (это источник официальных данных) и Всемирной организации здравоохранения. И ни один пункт моего эксперимента не противоречит этим рекомендациям.

В самом начале эксперимента в комментариях, конечно, преобладал скептицизм. И это нормально. Одно дело заявить, что я похудею вопреки всем стереотипам, а другое дело — взять и похудеть. И ближе к концу, когда стало видно, что, невзирая на все нарушения «диетологических табу», эксперимент идет очень успешно и вес уходит, негатив сменился на интерес. Люди стали интересоваться, как так получается, и стали просить советов с похудением.





А как на подобные эксперименты смотрит наука и медицина?

После месяца эксперимента на низкокалорийной диете Иван решил доказать, что его организм находится в идеальной форме. Мужчина сел на велосипед и преодолел поистине марафонскую дистанцию. Почти 127 км! Проехать такое расстояние без специальной подготовки в возрасте 40 лет после питания фастфудом на протяжении месяца возможно только в том случае, если организм находится в идеальном состоянии и работает как часы.





Комментирует эксперимент врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Романов Георгий Никитич

«Этот вариант «нестандартного похудения» относится к категории экспериментов. Основная идея состояла в том, чтобы доказать, что основная причина ожирения заключается в избытке калорий, а не качественном составе продуктов. Другими словами, ешьте что угодно, но не превышайте суточную норму калорийности.

Современная медицина всегда очень осторожно смотрит на любые эксперименты с участием людей. Исследования обычно тщательно планируются, в них участвуют пациенты на добровольной основе в количестве, минимальном для получения убедительных средних результатов. Иван самостоятельно принял решение и пошел на этот эксперимент. Истории известно много случаев, когда сами авторы новых идей становились первыми участниками эксперимента. При любом похудении (частный эксперимент или сброс лишнего веса под наблюдением врачей) необходимо прежде всего придерживаться законов здравого смысла. Вряд ли кому-то придет в голову идея диеты под названием «сладкая газировка» или «ватно-сахарная». Кроме энергетической ценности продуктов человеку нужны еще незаменимые аминокислоты, эссенциальные жирные кислоты, полноценный белок, микроэлементы, клетчатка и многое другое. А это можно получить только при условии разнообразного питания и определенного режима принятия пищи.

Безусловно, это всего лишь эксперимент. Иван показал, что если строго соблюдать калорийность, то можно и на фастфуде похудеть. А что порекомендовать человеку, желающему похудеть? В идеале — уникальный подбор продуктов с учетом индивидуальных пищевых привычек с учетом калорийности и полноценности в аспекте витаминов и минералов. Вот в этом и состоит идея Ивана, которую он прекрасно воплотил в программе «Нормалфит». Это и есть прообраз «персонального диетолога».