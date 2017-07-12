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У чериковской криницы отметят праздник "Брязгун"

13.07.2017 09:29 — Разное | Tut.by  
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В Чериковском районе у криницы около деревни Норки 13 июля пройдет праздник «Брязгун». Обряд и его составной элемент — почитание иконы Святых апостолов Петра и Павла — является традиционным и внесен в государственный список объектов историко-культурных ценностей Беларуси.


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В этот день также состоится региональный праздник-конкурс ансамблей фольклорной и народной песни, церковные и духовные песнопения, концертная программа «Поклон святой воде».

Будет организована работа стилизованного белорусского кутка, выставка православной литературы. Чериковский историко-краеведческий музей сделает выездную экспозицию рушников. На празднике будет работать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.

Начало праздника в 10.00.

 
 
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Обряд и его составной элемент - почитание иконы Святых апостолов Петра и Павла - внесены в список историко-культурных ценностей.

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