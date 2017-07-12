У побережья КНДР произошло землетрясение

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Представители США отслеживают обстановку в районе Корейского полуострова для контроля за возможными ракетными запусками КНДР, которые регулярно предпринимает Пхеньян.

В среду к востоку от берегов КНДР в Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0, передают информагентства со ссылкой на Геологическую службу США. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Представитель пресс-службы Пентагона заявил, что землетрясение в районе Северной Кореи имеет естественное происхождение. Его эпицентр находился на удалении 200 километров от берега и на глубине около 560 километров.

Маловероятно, что землетрясение могло привести к каким-либо разрушениям, отметили в Пентагоне.