ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У побережья КНДР произошло землетрясение

13.07.2017 09:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Представители США отслеживают обстановку в районе Корейского полуострова для контроля за возможными ракетными запусками КНДР, которые регулярно предпринимает Пхеньян.

В среду к востоку от берегов КНДР в Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0, передают информагентства со ссылкой на Геологическую службу США. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Представитель пресс-службы Пентагона заявил, что землетрясение в районе Северной Кореи имеет естественное происхождение. Его эпицентр находился на удалении 200 километров от берега и на глубине около 560 километров.

Маловероятно, что землетрясение могло привести к каким-либо разрушениям, отметили в Пентагоне.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пентагоне сообщили, что землетрясение не связано с какими-либо ядерными испытаниями в КНДР.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У чериковской криницы отметят праздник "Брязгун"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика