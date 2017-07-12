Книга рекордов Гиннеса: самый большой в мире подарок для трехлетнего мальчика





Грузовик Volvo VNL 760 спрятали в копию коробки, которую используют для упаковки коллекционных моделей. Длина «гаража» составила 24 метра в длину

Необычный сюрприз был преподнесен трехлетнему мальчику, увлекающемуся грузовыми автомобилями, сообщают информагентства. В один из дней он обнаружил огромную подарочную упаковку, скрывающую полноразмерный тягач «Вольво» с прицепом. Распаковка самого большого в мире подарка в упаковке попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Грузовик Volvo VNL 760 спрятали в копию коробки, которую используют для упаковки коллекционных моделей. Длина «гаража» составила 24 метра в длину.

Чтобы рекорд был официально зафиксирован, организаторам пришлось соблюсти несколько условий: грузовик должен был полностью помещаться в коробке, ее можно было бы открыть одним движением и наконец - тягач должен был самостоятельно выехать из бокса.