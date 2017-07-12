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Книга рекордов Гиннеса: самый большой в мире подарок для трехлетнего мальчика
13.07.2017 09:32 — Разное | Ежедневник
Грузовик Volvo VNL 760 спрятали в копию коробки, которую используют для упаковки коллекционных моделей. Длина «гаража» составила 24 метра в длину
Необычный сюрприз был преподнесен трехлетнему мальчику, увлекающемуся грузовыми автомобилями, сообщают информагентства. В один из дней он обнаружил огромную подарочную упаковку, скрывающую полноразмерный тягач «Вольво» с прицепом. Распаковка самого большого в мире подарка в упаковке попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Грузовик Volvo VNL 760 спрятали в копию коробки, которую используют для упаковки коллекционных моделей. Длина «гаража» составила 24 метра в длину.
Чтобы рекорд был официально зафиксирован, организаторам пришлось соблюсти несколько условий: грузовик должен был полностью помещаться в коробке, ее можно было бы открыть одним движением и наконец - тягач должен был самостоятельно выехать из бокса.
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Грузовик Volvo VNL 760 спрятали в копию коробки, которую используют для упаковки коллекционных моделей. Длина «гаража» составила 24 метра в длину
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