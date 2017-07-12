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Врачи поддерживали жизнь беременной девушки 123 дня, чтобы спасти ее детей

13.07.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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Врачи поддерживали жизнедеятельность тела молодой 21-летней девушки из Бразилии в течение 123 дней, после того, как ее мозг умер после перенесенного инсульта. Для того, чтобы выжили двое вынашиваемых ею детей, пишет New York Post.


Фото: Caters News

Франкилен да Сильва фактически скончалась в возрасте 21 года - врачи констатировали смерть мозга после инсульта. Они планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения, как только остановятся сердца вынашиваемых ею детей, однако они продолжали биться. Поэтому доктора решили попробовать спасти малышей.

Команде врачей удалось поддержать жизнь в теле женщины в течение четырех месяцев – с октября до февраля. Все это время персонал больницы мониторил состояние тела беременной, проводя все необходимые измерения, поддерживая кровоток и вводя медикаменты при необходимости.

В феврале Франкилен сделали экстренное кесарево сечение, и маленьких семимесячных Ану Виторию (1,36 кг) и Асафа (1,27 кг) перевели в отделение для недоношенных детей, а муж, у которого осталась также двухлетняя дочь, смог похоронить жену.


Асаф и Ана Виктория

Позже детей выписали домой, помогать работающему отцу ухаживать за ними будет мать умершей Франкилен.

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