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В США продается уютный Остров надежды с гостевыми домами по цене нескольких коттеджей в Минске

13.07.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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Американский девелопер Джон Какулидис выставил на продажу частный Остров надежды в 25 минутах плаванья от Портленда. Предлагает его за 7,95 млн долларов — дешевле, чем отдельные стоят отдельные виллы в этом регионе, пишет The Daily Mail.


dailymail.co.uk

Какулидис владеет этим островом четверть века — за эти годы в сушу были вложены приличные средства — 35 гектаров превратились его в уютные и обеспеченные всем необходимым частные владения.


Главный дом — под красной крышей. Справа часовня.

На острове помимо двухэтажной главной виллы с шестью ванными комнатами и тремя спальнями есть два гостевых дома, котельная, конюшня на 10 лошадей, птичник и даже собственный трактир, личная часовня, пруд и эллинг с глубоководным пирсом.


Издание сообщает, что владелец решил продать остров после того, как в прошлом году скончалась его жена Филлис, которая и занималась благоустройством Острова надежды.


 
 
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