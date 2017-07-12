В США продается уютный Остров надежды с гостевыми домами по цене нескольких коттеджей в Минске

Американский девелопер Джон Какулидис выставил на продажу частный Остров надежды в 25 минутах плаванья от Портленда. Предлагает его за 7,95 млн долларов — дешевле, чем отдельные стоят отдельные виллы в этом регионе, пишет The Daily Mail .



dailymail.co.uk

Какулидис владеет этим островом четверть века — за эти годы в сушу были вложены приличные средства — 35 гектаров превратились его в уютные и обеспеченные всем необходимым частные владения.



Главный дом — под красной крышей. Справа часовня.

На острове помимо двухэтажной главной виллы с шестью ванными комнатами и тремя спальнями есть два гостевых дома, котельная, конюшня на 10 лошадей, птичник и даже собственный трактир, личная часовня, пруд и эллинг с глубоководным пирсом.





Издание сообщает, что владелец решил продать остров после того, как в прошлом году скончалась его жена Филлис, которая и занималась благоустройством Острова надежды.



