Фестиваль Viva Braslav объявил полную программу

22 июля на центральном пляже Браслава пройдет пятый фестиваль Viva Braslav , где выступят IOWA, Макс Барских, L’One, Vicetone, Swanky Tunes и другие популярные артисты. Мероприятие продлится с 10 утра до 5 утра, организаторы везут из Минска 13 грузовиков света, звука и другого оборудования.





Нулевой день

Фестивальный кемпинг, который будет находиться в 200 метрах от территории мероприятия, откроет свои двери за день до основного дня — в 8.00 пятницы 21 июля. Вечером для всех прибывших на второй сцене в 22.00 начнется музыкальное pre-party с участием электронных ди-джеев.

Дневная программа

Фестивальная площадка открывается в 10.00 22 июля. Следом начнет работу вторая сцена, где будут выступать электронные ди-джеи. В 11:00 — торжественное открытие спортивной части фестиваля, после чего стартуют матчи по пляжному волейболу и футболу, а с 12:00 зрители смогут наблюдать за официальным международным соревнованием — кубком Беларуси по вейкборду. В это же время стартует велосипедная гонка в дисциплине кросс-кантри. С 14:30 на второй сцене будет проходить финал конкурса Miss Viva Braslav.

Вечерняя программа

В 17:00 22 июля главную сцену фестиваля откроет минская группа Intelligency. В это же время состоится показательный полет вертолета с парашютистами, а также стартует первый в Беларуси чемпионат по переноске жен от организаторов Bison Race. В 19:00 выступления хэдлайнеров откроют «Без билета». За ними последуют IOWA (20:00), россиянин L’One (21:05) и украинец Макс Барских (22:05).



Фото: Matisse & Sadko на Viva Braslav 2016

Ночная программа

В 23:20 на главной сцене стартует ночная EDM-программа. Сразу после Mikis на сцене появятся ее главные имена: россияне Swanky Tunes (00:00), голландцы Zonderling (01:00) и Vicetone (02:00), россиянин Feel (03:00) и украинец Omnia (03:40). Главная и вторая сцены будут работать параллельно до 5:00.

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Дополнительно

На протяжении всего дня на площадке будут работать лунапарк с современными каруселями, скалодром и веревочный городок, прокат байдарок, катамаранов и водных мотоциклов, надувные водные аттракционы и аэростат. Также зрителей ждет ряд развлекательных зон от партнеров фестиваля: прыжки с 5-метровой вышки на аэроподушку и фотозоны, конкурсы с подарками и виртуальная реальность, танцевальные соревнования и квесты, живое создание граффити и немое кино. Важно также отметить расширенный по сравнению с прошлым годом фуд-корт.





— Фестиваль в этом году станет в два раза больше по всем направлениям: музыка, спорт, развлечения. Мы постарались сделать все возможное, чтобы зрителям было весело, интересно и при этом комфортно, — добавили организаторы.

Входной билет стоит 35,99 рублей. Билеты в кемпинг остались только в пакетах автобусных туров из различных городов Беларуси. Купить билет