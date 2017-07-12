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На Солнце появилось пятно размером больше Земли
Крупное пятно на Солнце сняли в процессе «поворота» к Земле. Впечатляющими кадрами
На видео пятно выглядит небольшим в сравнении со всем Солнцем, NASA сравнивает его с веснушкой. Однако темная область больше, чем вся Земля. Синяя точка на видео — это приблизительный размер нашей планеты.
Ролик составили из снимков, сделанных между 5 и 11 июля. До появления этого пятна, Солнце два дня было абсолютно чистым. Сейчас эта группа пятен — единственная на нашей звезде.
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Пятна появляются на Солнце регулярно. Это области, температура которых понижена примерно на 1500 градусов кельвина по сравнению с окружающими участками.
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Сейчас наша звезда подходит к минимуму 11-летнего цикла солнечной активности и пятна появляются все реже.
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