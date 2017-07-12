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Новый формат "свободного" рояля: у Ратуши пройдет музыкальная битва
В субботу в рамках фестиваля «
Третий год подряд «свободный» рояль не только открывает жителям и гостям Минска новые имена и необычные интерпретации хорошо знакомых произведений, но и дает возможность всем желающим — взрослым и детям, профессиональным музыкантам и начинающим исполнителям — сыграть любимую композицию на «свободном» рояле.
А уже в 20.30 состоится второй концерт «Классики у ратуши с velcom», который получил название «Дирижеры настроения». На нем прозвучат фрагменты из оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка. Звучание голосов, которое в заключении вечера подарит слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, поможет в полной мере ощутить величие бессмертной классики.
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В этом году проект получит продолжение в необычном формате импровизационного баттла - теперь роялей будет не один, а два.
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