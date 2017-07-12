В субботу в рамках фестиваля « Классика у Ратуши с velcom » пройдет уже известный всем «свободный» рояль. В этом году проект получит продолжение в необычном формате импровизационного баттла — теперь роялей будет не один, а два. Состязание «свободных» роялей состоится 15 июля на площади у Ратуши с 10.00 до 12.00.





Третий год подряд «свободный» рояль не только открывает жителям и гостям Минска новые имена и необычные интерпретации хорошо знакомых произведений, но и дает возможность всем желающим — взрослым и детям, профессиональным музыкантам и начинающим исполнителям — сыграть любимую композицию на «свободном» рояле.

А уже в 20.30 состоится второй концерт «Классики у ратуши с velcom», который получил название «Дирижеры настроения». На нем прозвучат фрагменты из оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка. Звучание голосов, которое в заключении вечера подарит слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, поможет в полной мере ощутить величие бессмертной классики.

Состязание «свободных» роялей пройдет 15 июля на площади у ратуши с 10.00 до 12.00.