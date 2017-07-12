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Активистки с голой грудью пытались сорвать джазовый концерт Вуди Аллена в Германии
Обнаженные по пояс активистки прервали выступление американского кинорежиссера Вуди Аллена и его джаз-бэнда в Гамбурге. Видеозапись случившегося появилась в Сети.
По данным
«Две полуголые активистки Femen только что пытались помешать выступлению Вуди Аллена, протестуя против растления, в котором якобы замешан режиссер», — написал пользователь Twitter с ником Bart Biesemans.
Кинематографиста в 2014 году обвинила в сексуальном насилии его приемная дочь. Она заявила, что отчим растлил ее, когда ей было семь лет. Сам Аллен назвал эти сведения ложью.
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Две активистки прервали джазовый концерт американского режиссера Вуди Аллена в Гамбурге.
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