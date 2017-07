Активистки с голой грудью пытались сорвать джазовый концерт Вуди Аллена в Германии

Обнаженные по пояс активистки прервали выступление американского кинорежиссера Вуди Аллена и его джаз-бэнда в Гамбурге. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

По данным New York Times , Аллен во вторник вечером давал концерт с группой New Orleans Jazz Band, который прервали активистки, выбежавшие на сцену с обнаженным торсом и скандировавшие: «Остановите культуру молчания!». Как сообщается, надписи на их теле были похожи на те, которые наносят активистки движения Femen.

«Две полуголые активистки Femen только что пытались помешать выступлению Вуди Аллена, протестуя против растления, в котором якобы замешан режиссер», — написал пользователь Twitter с ником Bart Biesemans.