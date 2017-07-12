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Активистки с голой грудью пытались сорвать джазовый концерт Вуди Аллена в Германии

13.07.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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Обнаженные по пояс активистки прервали выступление американского кинорежиссера Вуди Аллена и его джаз-бэнда в Гамбурге. Видеозапись случившегося появилась в Сети.


По данным New York Times, Аллен во вторник вечером давал концерт с группой New Orleans Jazz Band, который прервали активистки, выбежавшие на сцену с обнаженным торсом и скандировавшие: «Остановите культуру молчания!». Как сообщается, надписи на их теле были похожи на те, которые наносят активистки движения Femen.

«Две полуголые активистки Femen только что пытались помешать выступлению Вуди Аллена, протестуя против растления, в котором якобы замешан режиссер», — написал пользователь Twitter с ником Bart Biesemans.

Кинематографиста в 2014 году обвинила в сексуальном насилии его приемная дочь. Она заявила, что отчим растлил ее, когда ей было семь лет. Сам Аллен назвал эти сведения ложью.

 
 
Ссылка на источник 22
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Две активистки прервали джазовый концерт американского режиссера Вуди Аллена в Гамбурге.

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