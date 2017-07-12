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В Гомеле ночью загорелся Mercedes-Benz - от огня пострадали еще пять рядом стоящих авто

13.07.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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Сообщение о возгорании поступило в городской отдел по ЧС в три часа ночи 13 июля, сообщается на сайте ведомства.


Во дворе улицы Ильича горел Mercedes-Benz CLK 320. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.

Тем не менее огонь повредил моторный отсек авто. Также получили повреждения пять припаркованных рядом машин.


Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 21
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