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В Гомеле ночью загорелся Mercedes-Benz - от огня пострадали еще пять рядом стоящих авто
Сообщение о возгорании поступило в городской отдел по ЧС в три часа ночи 13 июля, сообщается на сайте
Во дворе улицы Ильича горел Mercedes-Benz CLK 320. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.
Тем не менее огонь повредил моторный отсек авто. Также получили повреждения пять припаркованных рядом машин.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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