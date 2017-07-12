В Гомеле ночью загорелся Mercedes-Benz - от огня пострадали еще пять рядом стоящих авто

Сообщение о возгорании поступило в городской отдел по ЧС в три часа ночи 13 июля, сообщается на сайте ведомства .





Во дворе улицы Ильича горел Mercedes-Benz CLK 320. Прибывшие на место спасатели быстро потушили пожар.

Тем не менее огонь повредил моторный отсек авто. Также получили повреждения пять припаркованных рядом машин.





Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.