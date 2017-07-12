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Рыцари, ходоки и железный трон: «Игра престолов» в Минске

13.07.2017 10:56 — Разное | БДГ  
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Это будет первая серия нового сезона знаменитого сериала, залом для демонстрации фильма станет Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура.

Организаторами показа выступают velcom совместно с «Атлант Телеком».

Премьера состоится в 19 часов 17 июля, экран будет установлен в скульптурном зале, который стилизуют железным троном.

Здесь вы сможете увидеть рыцарей, белых ходоков и дрессированного ворона, сделать фото и селфи. Попасть на закрытую премьеру в Минске можно, поучаствовав в конкурсе в соцсетях или ответив на вопросы теста.

«Официальный показ «Игры престолов» на большом экране пройдет в стране впервые. Премьера нового сезона станет запоминающимся событием для белорусских поклонников сериала. При этом все остальные эпизоды они смогут посмотреть дома с помощью цифрового телевидения «Атлант Телеком». Что важно, белорусы будут смотреть этот и многие другие сериалы одновременно со всем миром», – пояснили в velcom.

В Москве в ночь с 17 на 18 июля показ новинки состоится на одной из станций метрополитена.

Посетители мероприятия смогут встретиться с актерами в образе героев саги, а также сфотографироваться с копией знаменитого железного трона.

Подземный показ сериала станет частью проекта «Ночь в метро», в рамках которого станции московского метрополитена на одну ночь становятся площадками для просветительских мероприятий.

Билеты на мероприятие будут разыгрываться в официальных пабликах московского метрополитена, а также среди поклонников сериала. 

 
Теги: Минск
 
 
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Это будет первая серия нового сезона знаменитого сериала, залом для демонстрации фильма станет Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура. Организаторами показа...

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