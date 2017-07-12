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Как изменилось отношение россиян к Трампу после его встречи с Путиным?

13.07.2017 10:51 — Разное | Ежедневник  
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Как изменилось отношение россиян к Трампу после его встречи с Путиным?

Исследование ВЦИОМ показало, что индекс двусторонних отношений немного вырос, однако негативные оценки все же пока преобладают.

После первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отношение россиян к американскому лидеру улучшилось; индекс двусторонних отношений немного вырос, однако негативные оценки все же пока преобладают, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводили 9-10 июля среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

На основе данных исследования социологи рассчитали «индекс российско-американских отношений», который может варьироваться в диапазоне от -100 до +100 пунктов. Чем выше значение, тем лучше россияне оценивают связи двух стран.

«После встречи российского и американского лидера двусторонние отношения оцениваются выше, чем несколько месяцев назад: соответствующий индекс вырос до -52 с -68 пунктов в апреле, однако преобладают по-прежнему негативные оценки», — говорится в материалах исследоания.

Около трети россиян (32%) характеризуют отношения как напряженные (против 42% в апреле), еще 32% называют их прохладными, а каждый десятый (10%) – враждебными (в апреле так ответили 28% и 12% соответственно).

Нормальными и спокойными нынешние российско-американские отношения считают 15% респондентов (9% в апреле), о добрососедских и дружественных отношениях говорят лишь 3% и 4% соответственно (такие характеристики в апреле дали 2% и 3% участников опроса).

Социологи уточнили, что после встречи Путина и Трампа «россияне также больше стали симпатизировать американскому президенту лично». Как показал нынешний опрос, «доля положительных ответов выросла в июле до 27% (с 13% в апреле), а отрицательных, соответственно, снизилась до 22% (с 39%), о безразличии сказали 40%».

 
 
Ссылка на источник 24
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Исследование ВЦИОМ показало, что индекс двусторонних отношений немного вырос, однако негативные оценки все же пока преобладают.

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