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По прошествии 11 лет Канада отменила торговые ограничения в отношении Беларуси
13.07.2017 10:34 — Разное | Ежедневник
Причиной решения стало признание Канадой «конструктивной роли Беларуси в содействии переговорам о прекращении огня и установлении мира на Украине».
Правительство Канады приняло решение отменить торговые ограничения в отношении Беларуси, введенные в 2006 году. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду в правительственном вестнике Canada Gazette, сообщает
«В соответствии с обязательствами правительства Канады по дипломатическому взаимодействию с международным сообществом и в ответ на недавние позитивные изменения в Беларуси правительство Канады объявляет о своем решении вывести Беларусь из Регионального контрольного списка, - говорится в документе. - Таким образом, отменяются меры, введенные в декабре 2006 года».
В Региональный контрольный список входят страны, на которые распространяются меры по контролю над экспортом и передачей любых товаров и технологий.
Нынешнее решение, отмечается в документе, свидетельствует также о признании Канадой «конструктивной роли Беларуси в содействии переговорам о прекращении огня и установлении мира на Украине».
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Причиной решения стало признание Канадой «конструктивной роли Беларуси в содействии переговорам о прекращении огня и установлении мира на Украине».
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