ПДП одобрен: двухэтажки на Красноармейской снесут, дворы в Казарменном переулке уплотнят

Проект застройки квартала в границах ул. Ульяновская — ул. Первомайская — ул. Пулихова — ул. Смоленская — ул. Ленина прошел общественное обсуждение и рекомендован к утверждению. Об этом сказано в протоколе обсуждения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почти все жители района были против такого проекта. Но чиновники их не услышали. В проект внесли лишь пару изменений. Решено:

— улицу Проектируемую, которую хотели построить между Ульяновской и Смоленской, решили отнести на дальнюю перспективу, то есть строить в первую очередь ее не будут;

— убрать из проекта пешеходный мост на «Птичий остров»;

— пересмотреть вместимость проектируемого детсада.

Напомним, по проекту в центре города хотят снести двухэтажные дома на Красноармейской, двор в Казарменном переулке уплотнить «свечкой», вынести из общественной зоны завод им. Кирова (три корпуса которого до конца года выставят на аукцион. — Прим. TUT.BY), склады, мастерские, и размещение на их месте многофункциональных общественных комплексов и многофункциональных комплексов с блоками жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Здесь также хотят построить автостоянки, паркинги, площадки для игр, отдыха, спорта.

Строить это все, правда, будут только тогда, когда найдется инвестор. Пока его, как уверяют проектировщики, нет.