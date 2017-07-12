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В Гомеле Жигули после столкновения с VW превратились в груду металла: чудом обошлось без жертв

13.07.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле поздно ночью 12 июля на пересечении улицы Бресткой и Речицкого проспекта произошло ДТП: столкнулись VW Passat и Жигули. По счастливой случайности обошлось без жертв.


Как сообщили в ГАИ УВД, 22-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat двигаясь по проспекту Речицкий со стороны улицы Владимирова в направлении улицы Брестская, при совершении маневра «поворот налево» на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107», под управлением 20-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.


В результате происшествия травмы получил пассажир Жигулей, который был госпитализирован в травматологическое отделение.

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Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло 12 июля в 22.55.на перекрестке улиц Брестской и Речицкого проспекта. По счастливой случайности обошлось без жертв.

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