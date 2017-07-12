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Умер обвиненный в коррупции член исполкома ФИФА

13.07.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер, ставший одним из фигурантов дела о коррупции, умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Associated Press.


Reuters

В последние годы бывший функционер, пожизненно отстраненный от футбольной деятельности в июле 2015 года, болел раком и был прикован к инвалидному креслу.

Блейзер входил в исполком ФИФА с 1997 по 2013 год, с 1990 по 2011 год он был генеральным секретарем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Он признал себя виновным в 10 эпизодах преступных деяний. Отмечалось, что во время работы в ФИФА и КОНКАКАФ Блейзер был ключевой фигурой в схемах, связанных с предложением, принятием, оплатой и получением нераскрытых и незаконных платежей, взяток и откатов, а также в других финансовых махинациях.

 
 
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Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер, ставший одним из фигурантов дела о коррупции, умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает...

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