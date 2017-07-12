Набиуллина о трендах мировой экономики в ближайшую пятилетку





Стоит ожидать ужесточения политики центробанков и медленного восстановления мировой экономики

По мнению главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в ближайшие пять лет мировая экономика пойдет по пути медленного восстановления, а центральные банки ужесточат политику, передает РБК . Также она отметила, что российская экономика сейчас вступила в фазу роста.

«Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3-1,8 процентов», - заявила глава Центробанка.

По мнению Набиуллиной, цифровая революция является источником социальных рисков для российской экономики. «Цифровая революция и новая волна автоматизации рабочих мест, которая меняет традиционный профиль рынка труда в целом ряде профессий и секторов, создают значительные социальные риски», — сказала она. По словам Набиуллиной, реакцией на эту ситуацию является рост популизма в политике, который сам по себе несет новые экономические риски и способствует сохранению волатильности на финансовых рынках.

Ранее о начале цикла роста в российской экономике заявил президент Владимир Путин. Открывая прямую линию 15 июня президент России сказал, что рецессия в экономике закончилась, и констатировал начало экономического роста. При этом президент признал, что падение экономики было очень серьезным, поэтому россиянам, по словам Путина, пока сложно почувствовать рост экономики.

«Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных — о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, — сказал Путин. — И мы перешли к периоду роста», — заверил тогда президент.

Путин уточнил тогда, что за четыре месяца 2017 года рост ВВП составил 0,7%.

В конце июня в годовом обзоре Банка международных расчетов (BIS), также известного как «Центробанк центробанков», говорилось, что мировая экономика успешно восстанавливается, и ее краткосрочные перспективы — лучшие за долгое время. Рост глобального ВВП составит 3,5% в 2017 году, что соответствует долгосрочным средним показателям, хотя и ниже годовых темпов роста в 4%, наблюдавшихся в «золотое десятилетие» до кризиса 2008 года, почитали эксперты BIS. Безработица упала до докризисного уровня, уровни инфляции приблизились к целевым показателям центробанков, а риски дефляции больше не фигурируют в экономических прогнозах.