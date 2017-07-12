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В Москве у безработной женщины украли автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей
13.07.2017 11:14 — Разное | Ежедневник
Кража произошла 27 июня в столичном автосервисе
Элитный автомобиль Mercedes AMG SLS стоимостью около 12 миллионов рублей, принадлежащий неработающей женщине, похитили налетчики с оружием в Москве, сообщает
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в конце июня, однако известно о нем стало только в среду 12 июля.
«Неработающая женщина обратилась в полицию и сообщила, что 27 июня в автосервисе на улице Волочаевской двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчине, осуществлявшему продажу ее автомобиля Mercedes AMG SLS, открыто похитили у него документы и ключи от указанной машины и на ней скрылись», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по данном факту возбуждено дело о разбое, ведется розыск налетчиков. Материальный ущерб в полиции оценили в 12 миллионов рублей.
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Кража произошла 27 июня в столичном автосервисе
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