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NASA показало пятно на Солнце, размером превышающее Землю

13.07.2017 11:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пятна на Солнце свидетельствуют о повышении активности светила, что приводит к магнитным бурям, которые могут негативно отразиться как на самочувствии людей, так и на спутниках на околоземной орбите.

На видео, снятом Обсерваторией солнечной динамики NASA, можно заметить, как разрастается пятно на Солнце — область интенсивных магнитных полей.

Такие пятна — обычное явление на Солнце, но, как отмечают в NASA, они достаточно редки в период минимума солнечной активности, к которому звезда приближается в течение регулярного 11-летнего цикла.

По данным астрономов, в течение двух прошедших дней на Солнце не было ни одной области повышенной активности, и в настоящий момент это единственная группа пятен. В NASA сравнили пятна на солнце с веснушками, но обратили внимание, что размер относителен: на самом деле темная область больше, чем Земля.

 
 
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На первый взгляд, обнаруженное пятно на Солнце выглядит небольшим, однако на самом деле его размер больше Земли. Смотрите впечатляющие кадры, снятые NASA.

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