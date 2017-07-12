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Упавшая с неба пуля убила 13-летнего мальчика в США
Всего неделю прожил после загадочного ранения в голову мальчик из города Хаммонд (расположен в 25 милях от Чикаго),
Подростка немедленно отвезли в детскую больницу Комер в Чикаго, где в ходе операции врачи достали из раны пулю. К сожалению, помощь подоспела слишком поздно — спустя неделю Ной скончался, не приходя в сознание.
Полиция полагает, что парень пострадал из-за неизвестного, выстрелившего в воздух в соседнем с домом мальчика квартале. Пуля упала с неба и поразила подростка. Человек стрелял в воздух, как предполагают стражи порядка, в качестве «фейерверка».
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Ной скончался не приходя в сознание спустя неделю.
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