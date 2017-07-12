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Правоохранительные органы и налоговая пока равнодушны к любителям "намайнить биткоины"

13.07.2017 11:42 — Разное | Tut.by  
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Правоохранительные и налоговые органы Беларуси пока не интересуются любителями криптовалют, сообщил заместитель начальника управления ДФР КГК по Минску и Минской области Александр Черезов в прямом эфире интернет-телевидения «СБ сегодня».

Вопрос Романа из Минска звучал так: «Я вот намайнил биткойнов, но в баксы и рубли переводить не буду. Хочу еще ферму для майнинга поставить, чтобы больше криптовалюты добывать. Эта моя деятельность может заинтересовать финансовую милицию, налоговую или КГБ?»

Черезов отметил, что пока биткоины не признаны валютой, хотя они набирают популярность. «Пока еще не было примеров, чтобы за заработок биткоинов привлекали», - уточнил представитель ДФР, сделав акцент на слово «пока» и не уточнив, как бы отнеслась налоговая к биткоинам, которые все-таки будут переведены в реальную валюту.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Вопрос Романа из Минска звучал так: "Я вот намайнил биткойнов, но в баксы и рубли переводить не буду. Хочу еще ферму для майнинга поставить, чтобы больше...

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