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Прощай, "Гадюка"! Dodge прекратит выпуск Viper в конце августа

13.07.2017 11:37 — Разное | Tut.by  
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Увы, но одна из икон американского автомобилестроения вскоре канет в лету — 31 августа этого года на заводе Conner Avenue Assembly прекратится производство модели Dodge Viper. Само предприятие, построенное в 1966 году и в 1995 году приобретенное Chrysler, закроется.


Официальное объявление об этом руководством концерна Fiat Chrysler Automobiles, в состав которого входит Dodge, было сделано накануне, хотя планы о прекращении выпуска спорткара автогигант озвучил еще пару лет назад. Выпуск Viper стартовал в 1992 году — нынешняя версия оснащается 8,4-литровым атмосферным мотором V10 мощностью 654 лошадиных силы, сблокированным с 6-ступенчатой «механикой».

Одной из причин снятия с производства культового для многих спорткара является его несоответствие новым законодательным нормам — все продаваемые в США автомобили должны оснащаться боковыми «шторками» безопасности, которые установить на «гадюку» невозможно ввиду конструктивных особенностей.


Все 87 сотрудников закрывающегося предприятия, пообещали в Fiat Chrysler, без работы не останутся — их переведут на другие производственные площадки концерна.

 
 
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Компания Dodge вынуждена прекратить производство своего суперкара Viper. Одна из причин - невозможность установить боковые надувные шторки , чего требую нормы...

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