Увы, но одна из икон американского автомобилестроения вскоре канет в лету — 31 августа этого года на заводе Conner Avenue Assembly прекратится производство модели Dodge Viper. Само предприятие, построенное в 1966 году и в 1995 году приобретенное Chrysler, закроется.





Официальное объявление об этом руководством концерна Fiat Chrysler Automobiles, в состав которого входит Dodge, было сделано накануне, хотя планы о прекращении выпуска спорткара автогигант озвучил еще пару лет назад. Выпуск Viper стартовал в 1992 году — нынешняя версия оснащается 8,4-литровым атмосферным мотором V10 мощностью 654 лошадиных силы, сблокированным с 6-ступенчатой «механикой».

Одной из причин снятия с производства культового для многих спорткара является его несоответствие новым законодательным нормам — все продаваемые в США автомобили должны оснащаться боковыми «шторками» безопасности, которые установить на «гадюку» невозможно ввиду конструктивных особенностей.





Все 87 сотрудников закрывающегося предприятия, пообещали в Fiat Chrysler, без работы не останутся — их переведут на другие производственные площадки концерна.