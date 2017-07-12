Индустриальный парк «Великий камень» заинтересовал немецких бизнесменов





В мае-июне 2017 года 25 немецких предпринимателей изучали возможности индустриального парка «Великий камень» и Национального аэропорта Минск.

Немецкий бизнес проявляет интерес к Китайско-белорусскому индустриальному парку «Великий камень», сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко перед встречей руководителей загранучреждений Беларуси с представителями отечественных предприятий БелТПП, передает БЕЛТА .

«У немецкого бизнеса по-прежнему есть глубокая заинтересованность в развитии сотрудничества на Востоке - Россия, Китай. И мы с этой точки зрения сейчас попали в их фокус внимания, в том числе в рамках инициативы «Один пояс и один путь», - отметил Денис Сидоренко.

В мае-июне этого года Беларусь посетила делегация из 25 немецкий предпринимателей, которые изучали возможности индустриального парка «Великий камень» и Национального аэропорта Минск.

«Я не исключаю, что в ближайшее время будут подвижки, в том числе приход немецкого бизнеса в той или иной форме. Заинтересованность такая присутствует, и этот интерес высказывается в том числе на форумах в Германии, где мы создаем возможности для презентации "Великого камня», - добавил посол.