NASA получило четкие снимки Большого красного пятна на Юпитере

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Космический аппарат Juno во время близкого подлета к Юпитеру сделал четкие фотоснимки планеты вблизи, в том числе его камера зафиксировала загадочное Большое красное пятно.

NASA получило эти уникальные фотографии на Земле. Во время подлета к Юпитеру Juno находился на расстоянии всего 9866 км от верхней границы облаков планеты.

Большое красное пятно — гигантский атмосферный вихрь, так называемый портал, через которые тепловая энергия покидает недра газового гиганта. Пятно имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Оно в 1,3 раза больше, чем Земля.



© Фото: NASA Большое красное пятно на Юпитере

Специалисты NASA отметили, что сотни лет ученые наблюдали, размышляли и строили теории о Большом красном пятне Юпитера. Теперь у них есть лучшие фотографии этого вихря, однако потребуется некоторое время, чтобы проанализировать все данные, полученные в том числе и Juno.

Большое красное пятно было открыто Джованни Кассини в 1665 году.