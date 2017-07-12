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NASA получило четкие снимки Большого красного пятна на Юпитере
13.07.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Космический аппарат Juno во время близкого подлета к Юпитеру сделал четкие фотоснимки планеты вблизи, в том числе его камера зафиксировала загадочное Большое красное пятно.
NASA получило эти
Большое красное пятно — гигантский атмосферный вихрь, так называемый портал, через которые тепловая энергия покидает недра газового гиганта. Пятно имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Оно в 1,3 раза больше, чем Земля.
Большое красное пятно на Юпитере
Специалисты NASA отметили, что сотни лет ученые наблюдали, размышляли и строили теории о Большом красном пятне Юпитера. Теперь у них есть лучшие фотографии этого вихря, однако потребуется некоторое время, чтобы проанализировать все данные, полученные в том числе и Juno.
Большое красное пятно было открыто Джованни Кассини в 1665 году.
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Первые снимки Юпитера станция передала в марте 2016 года, фотокамера Juno благополучно пережила пятилетнее путешествие к планете и выход на ее орбиту.
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