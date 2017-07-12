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Минобороны направит всем приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

13.07.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министерство обороны Беларуси в четверг направит приглашения всем странам, заинтересованным в наблюдениях за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", которые пройдут на территории республики в сентябре, заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Минобороны направит всем приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"
© REUTERS Eric Vidal
НАТО будет следить за учениями "Запад-2017" в Беларуси

Он отметил, что численность сил, которые будут принимать участие в учениях, не превысит уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенной военной деятельностью, установленной Венским документом. 

"Иначе говоря, наша сторона не обязана приглашать наблюдателей на учения такого масштаба, в которых задействовано менее 15 тысяч военнослужащих. В то же время, руководствуясь принципами транспарентности и доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения представителям международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международный комитет красного креста", – сказал Мирончик. 

"Насколько мне известно, буквально сегодня по линии Министерства обороны эти приглашения будут направлены", – добавил он.

Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории республики. Как сообщалось, участие в них примут порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности пригласить НАТО на учения, если представители Североатлантического блока пожелают.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не обязана приглашать военных наблюдателей на учения такого масштаба, но делает это добровольно для соблюдения открытости.

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