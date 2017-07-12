МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министерство обороны Беларуси в четверг направит приглашения всем странам, заинтересованным в наблюдениях за белорусско-российскими военными учениями "Запад-2017", которые пройдут на территории республики в сентябре, заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© REUTERS Eric Vidal НАТО будет следить за учениями "Запад-2017" в Беларуси

Он отметил, что численность сил, которые будут принимать участие в учениях, не превысит уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенной военной деятельностью, установленной Венским документом.

"Иначе говоря, наша сторона не обязана приглашать наблюдателей на учения такого масштаба, в которых задействовано менее 15 тысяч военнослужащих. В то же время, руководствуясь принципами транспарентности и доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения представителям международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международный комитет красного креста", – сказал Мирончик.

"Насколько мне известно, буквально сегодня по линии Министерства обороны эти приглашения будут направлены", – добавил он.

Совместные стратегические учения вооруженных сил двух стран "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории республики. Как сообщалось, участие в них примут порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности пригласить НАТО на учения , если представители Североатлантического блока пожелают.