Водитель в Гродно сбил ребенка и попросил его написать расписку о том, что он не имеет претензий

﻿В Гродно на перекрестке Индурское шоссе- деревня Малаховичи грузовик сбил ребенка на велосипеде. ДТП произошло днем. После аварии водитель грузовика попросил школьника написать расписку, что тот претензий не имеет.

Водитель грузовика сбил 15-летнего велосипедиста. Грузовик двигался со стороны Южного рынка, а ребенок на велосипеде со стороны деревни Малаховичи. Водитель машины совершал левый поворот. Но, по-видимому, ему не хватило места для маневра. Ребенок ударился о переднюю часть машины, после чего упал на спину. Удар смягчил рюкзак на плечах подростка.

Водитель вышел из машины, но только для того, чтобы ребенок написал расписку, что претензий по данному факту к водителю не имеет. О случившемся мальчик рассказал родителям только вечером. Они вызвали ГАИ. Был составлен протокол.

— Сын ехал с другом. Когда все произошло, водитель грузовика не вызвал ГАИ, не подошел к моему сыну, не спросил, как он себя чувствует, даже из кабины не вышел. Он просто открыл двери и сказал сыну «Иди сюда будешь писать расписку». Взял расписку о том, что мой сын не имеет претензий и уехал. Друг его потом сказал, что может его опознать, — говорит Елена, мама пострадавшего мальчика. Состояние ребенка удовлетворительное. Он получил ссадины и ушибы.

Родители ребенка просят откликнуться свидетелей и очевидцев, чтобы получить больше информации о произошедшем. Звонить по телефонам: +375(29)782−99−07 или +375(29)585−56−73

Напомним, сейчас на этом участке ведутся дорожные работы, движение автомобилей затруднено.