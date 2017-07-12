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В Минске серьезно пострадала 21-летняя девушка-мотоциклистка

13.07.2017 11:55 — Разное | Tut.by  
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В Минске в районе Академии наук произошло ДТП с участием мотоциклистки. Пострадала 21-летняя девушка.


Фото: ГАИ Минска

По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергея Зараника мотоциклистка на Hors ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Гикало в направлении улицы Сурганова. На пересечении проспекта Независимости с улицей Сурганова водитель мотоцикла намеревалась опередить попутный автомобиль Volkswagen, но задела авто и упала. Медики констатировали у девушки ушибы мягких тканей бедра. Она доставлена в больницу.


Фото: ГАИ Минска

Водитель авто 55-летняя женщина травм не получила.

Сергей Зараник напомнил водителям мотоциклов о необходимости соблюдать осторожность при совершении маневров в городе: перестроениях и опережениях и соблюдать на дороге ПДД. Особенно это касается молодых водителей, не имеющих большого опыта вождения.


Фото: ГАИ Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Молодой водитель совершала маневр опережения, но задела попутный транспорт и упала. В итоге - перелом тазобедренного состава.

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