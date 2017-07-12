В Минске серьезно пострадала 21-летняя девушка-мотоциклистка

В Минске в районе Академии наук произошло ДТП с участием мотоциклистки. Пострадала 21-летняя девушка.



Фото: ГАИ Минска

По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергея Зараника мотоциклистка на Hors ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Гикало в направлении улицы Сурганова. На пересечении проспекта Независимости с улицей Сурганова водитель мотоцикла намеревалась опередить попутный автомобиль Volkswagen, но задела авто и упала. Медики констатировали у девушки ушибы мягких тканей бедра. Она доставлена в больницу.



Фото: ГАИ Минска

Водитель авто 55-летняя женщина травм не получила.

Сергей Зараник напомнил водителям мотоциклов о необходимости соблюдать осторожность при совершении маневров в городе: перестроениях и опережениях и соблюдать на дороге ПДД. Особенно это касается молодых водителей, не имеющих большого опыта вождения.



Фото: ГАИ Минска