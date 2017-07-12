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Картинка как в IMAX и пледы. Каким будет 3D-кинозал Silver Screen в "Дана Молл"

13.07.2017 12:20 — Разное | Tut.by  
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В конце лета на третьем этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall Минске откроется семизальный мультиплекс velcom cinema by Silver Screen cinemas. Как будет выглядеть кинозал для просмотра фильмов в формате 3D, рассказали представители мобильного оператора.


Новый кинозал называется VOKA. Его отличают сдвоенные проекторы Sony, которые позволяют сделать картинку заметно более реалистичной и объемной, чем в обычных кинотеатрах. Эффект присутствия также обеспечит акустическая система в формате Dolby Atmos, при котором звуки происходящих в фильме действий настигают зрителя со всех сторон, в том числе сверху.

В новом кинозале обещают картинку, которая аналогична технологии IMAX. В зале используется технология сдвоенных проекторов, которая создает эффект полного погружения благодаря четкости изображения и контрастности картинки.

В кинозале будет 235 мест, включая 223 кресла и 6 диванов на двоих. Интерьер выполнен в футуристичном стиле, а стены покрыты звукоизоляционными панелями, напоминающими форму буквы «v». Технология кресел Rocker впервые представлена в Беларуси: все спинки откидываются и обеспечивают лучший обзор экрана. Первый ряд занимают специальные диваны с пледами и столиками.

Всего же мультиплекс velcom сinema сети кинотеатров Silver Screen будет включать семь кинозалов на почти 1000 зрителей. Фильмы будут показывать в режиме нон-стоп, причем время ожидания между сеансами составит не более 15 минут.

Ранее сообщалось, что цены на билеты будут аналогичны тем, что сейчас действуют в других кинозалах сети Silver Screen cinemas.

 
Теги: Минск
 
 
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