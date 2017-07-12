МИД об учениях: хватит искать черную кошку в темной комнате

МИНСК, 13 июл — Sputnik. МИД Беларуси советует странам Запада, продолжающим беспокоиться по поводу предстоящих в сентябре в Беларуси учениях "Запад-2017", перестать искать черную кошку в темной комнате.



© Sputnik Андрей Александров Минобороны направит всем приглашения наблюдать за учениями "Запад-2017"

Как подчеркнул начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге в Минске, учения носят плановый характер и проводятся раз в два года.

"Еще в конце 2016 года мы официально уведомили все страны ОБСЕ о предстоящих учениях, как это и предусмотрено нашими обязательствами по венскому документу об укреплении доверия и безопасности. Не позднее 42 дней до начала учений государствам-участникам ОБСЕ будет направлена вся информация о планах учений", — сказал представитель МИД.

Мирончик напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, руководство МИД и Минобороны страны неоднократно заявляли, что предстоящие учения не несут в себе кому-либо угрозы. Кроме того, в среду на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене начальник генштаба минобороны Беларуси сделал развернутый брифинг, посвященный этим учениям. Официально на высоком уровне государствам-участникам была представлена подробная информация о замысле учений, их сценарии, силах и средствах, которые будут там задействованы.

Представитель МИД добавил, что Беларусь, хотя и не обязана, но пригласит для наблюдения за учениями представителей всех заинтересованных в этом стран.

"Поэтому озабоченность и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, нежели нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в темной комнате, ее там нет", — сказал Мирончик.