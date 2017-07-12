Экспорт услуг в США: на белорусский IT-сектор приходится 95%





В 2016 году Беларусь экспортировала в США услуги на сумму около 400 млн долларов, а в 2017 года ожидается рост показателя на 20%.

Около 95% в общем объеме экспорта услуг из Беларуси в США составляют IT-услуги, передает БЕЛТА , ссылаясь на слова временного поверенного в делах Беларуси в США Павла Шидловского.

Он отметил, в 2016 году Беларусь экспортировала в США услуги на сумму около 400 млн долларов. В текущем году Беларусь рассчитывает увеличить экспорт услуг в эту страну на 20%. По его словам, на американский рынок IT-услуг выходит все большее число белорусских компаний.

«Общая тенденция в том, что эти компании работают больше в направлении создания собственного программного продукта, а не в сфере аутсорсинга», - обратил внимание Павел Шидловский. В этом году в Майами была представлена национальная экспозиция Беларуси. И американские компании, деловое сообщество, руководство ведущих университетов региона проявили интерес к налаживанию сотрудничества с Беларусью именно в IT-сфере, добавил он.

Отмечается также позитивная динамика экспорта белорусских товаров. За 5 месяцев он увеличился в 2,5 раза почти до 80 млн долларов.